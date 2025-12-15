Los dos errores fatales que cometes si sufres dolor crónico y que te impiden mejorar

El dolor crónico afecta a una parte significativa de la población gallega, estimándose que unas 450.000 personas conviven a diario con esta condición, siendo las mujeres y los mayores de 65 años los más afectados. Para abordar este desafío, el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra cuenta con una Unidad del Dolor, cuyo médico, el Dr. Nabor Fernández, ha explicado recientemente la importancia de un tratamiento especializado.

El Dr. Fernández define el dolor crónico como aquel que no es agudo y que se prolonga en el tiempo, generalmente a partir de los tres meses, aunque en ocasiones se establece un rango de tres a seis meses. Esta condición puede estar causada por una lesión o presentarse sin una lesión definida. Las patologías más habituales que llegan a la consulta de la Unidad del Dolor son la lumbalgia y la ciática. La lumbalgia, en particular, suele involucrar una compleja combinación de estructuras ligamentosas, nerviosas y procesos de artrosis.

Una de las funciones cruciales de la Unidad es educar a los pacientes sobre los errores más comunes que cometen y que, a menudo, empeoran sus síntomas. El Dr. Fernández señala que los errores se dividen en dos extremos: el de "hacer de más" y el de "hacer de menos". En el primer caso, se encuentran personas que no respetan la higiene postural, realizan movimientos inadecuados o cogen pesos excesivos en su vida diaria. Por otro lado, el error de "hacer de menos" implica adoptar una vida sedentaria, dejando de hacer ejercicio y actividades, lo cual conduce a la obesidad y a una menor masa muscular. Los músculos son esenciales para ayudar a estructurar el cuerpo, proporcionar compensación y un buen balance, elementos que influyen directamente en el dolor.

La Unidad del Dolor en Quirónsalud Miguel Domínguez ofrece un servicio multidisciplinar enfocado en el estudio y tratamiento individualizado tanto del dolor agudo como del crónico, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida del paciente y recuperar su bienestar físico y emocional. El equipo multidisciplinar especializado trata patologías complejas como dolor cervical crónico, lumbar crónico, dolor articular degenerativo, miofascial, oncológico crónico y diversas neuralgias (como la del trigémino o post-herpéticas). Para lograr este enfoque integral, la Unidad trabaja en coordinación con otros especialistas como neurocirujanos, rehabilitadores, psicólogos, traumatólogos, reumatólogos y oncólogos.

En cuanto a los tratamientos, existen dos líneas básicas. La primera es el tratamiento farmacológico, generalmente sintomático, basado en analgésicos. La segunda, y un poco más invasiva o intervencionista, incluye bloqueos, filtraciones y, más recientemente, la incorporación de la radiofrecuencia dentro de su cartera de servicios.

De cara al futuro, el Dr. Fernández indica que la tendencia es hacia terapias menos invasivas, más dirigidas a estructuras clave de los circuitos del dolor y con una mayor precisión. El tratamiento del dolor crónico se complica porque el sistema nervioso puede desarrollar una "memoria", creando circuitos o "autopistas" que hacen más difícil atajar la molestia. Por ello, la medicina avanza hacia tratamientos más certeros y localizados.