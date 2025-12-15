El Teatro Romano de Cartagena dispara sus visitas y se consolida para el turista extranjero
El monumento ha recibido 250.000 visitas este año, superando los tres millones desde su apertura y con un notable aumento de viajeros internacionales
Cartagena - Publicado el - Actualizado
1 min lectura2:40 min escucha
El Teatro Romano de Cartagena cerrará un año calificado como “espectacular” con cerca de 250.000 visitantes, alcanzando los tres millones de visitas desde su apertura. Un dato destacado es el fuerte incremento de turistas extranjeros, que ya suponen el 53% del total, procedentes principalmente de Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, según se ha puesto de manifiesto durante la reunión del Patronato.
Cartagena es un termómetro esencial para medir la buena salud que está viviendo el turismo en esta tierra"
Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes
El impacto de los cruceros
Del total de visitas, el 74% son individuales, mientras que el resto corresponde a grupos, donde los pasajeros de cruceros tienen un “gran protagonismo”. La consejera de Turismo ha destacado que el Puerto de Cartagena “ha dominado y domina siempre el Mediterráneo”, convirtiendo a la ciudad en un punto esencial para el turismo de cruceros y contribuyendo a las cifras turísticas de la Región de Murcia.
Nuevas excavaciones y futuro
Durante la última reunión del patronato del teatro, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha calificado el balance como “muy positivo” y ha afirmado que “aquí se están haciendo las cosas muy bien”. Según la directora, Elena Ruiz Balderas, el monumento “tiene todavía mucho margen de crecimiento”, una visión que impulsa nuevos proyectos en el yacimiento.
El teatro romano tiene todavía mucho margen de crecimiento"
Alcaldesa de Cartagena
Actualmente ya han comenzado las obras para culminar la recuperación integral del pórtico tras la escena, un proyecto que sumará un nuevo atractivo al que ya es el “buque insignia” de los museos de la región. Estos trabajos permitirán a los visitantes disfrutar de nuevos hallazgos arqueológicos además del museo y el propio teatro.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.