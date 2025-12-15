El Teatro Romano de Cartagena dispara sus visitas y se consolida para el turista extranjero

El Teatro Romano de Cartagena cerrará un año calificado como “espectacular” con cerca de 250.000 visitantes, alcanzando los tres millones de visitas desde su apertura. Un dato destacado es el fuerte incremento de turistas extranjeros, que ya suponen el 53% del total, procedentes principalmente de Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, según se ha puesto de manifiesto durante la reunión del Patronato.

Cartagena es un termómetro esencial para medir la buena salud que está viviendo el turismo en esta tierra" Carmen Conesa Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes

El impacto de los cruceros

Del total de visitas, el 74% son individuales, mientras que el resto corresponde a grupos, donde los pasajeros de cruceros tienen un “gran protagonismo”. La consejera de Turismo ha destacado que el Puerto de Cartagena “ha dominado y domina siempre el Mediterráneo”, convirtiendo a la ciudad en un punto esencial para el turismo de cruceros y contribuyendo a las cifras turísticas de la Región de Murcia.

Nuevas excavaciones y futuro

Durante la última reunión del patronato del teatro, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha calificado el balance como “muy positivo” y ha afirmado que “aquí se están haciendo las cosas muy bien”. Según la directora, Elena Ruiz Balderas, el monumento “tiene todavía mucho margen de crecimiento”, una visión que impulsa nuevos proyectos en el yacimiento.

El teatro romano tiene todavía mucho margen de crecimiento" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

Actualmente ya han comenzado las obras para culminar la recuperación integral del pórtico tras la escena, un proyecto que sumará un nuevo atractivo al que ya es el “buque insignia” de los museos de la región. Estos trabajos permitirán a los visitantes disfrutar de nuevos hallazgos arqueológicos además del museo y el propio teatro.