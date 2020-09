El emblemático Soho de Cimadevilla, víctima del COVID

El Soho baja la persiana. El emblemático local de ocio nocturno del barrio de Cimadevilla, en Gijón, echa el cierre después de tres décadas pinchando música española. ¿El motivo? La pandemia. "Ahí están las cifras", dice resignado su propietario, Carmelo Luna, en COPE. Aún así, advierte: "Es un cierre temporal".

Luna denuncia la gestión que las administraciones están haciendo de la crisis sanitaria: "No nos dejan trabajar". Rechaza la opción de abrir su negocio en horario diurno: "Somos bares de noche y hay que dejar a la gente que salga cuando quiera", pide. Asegura que "he hecho lo que me han pedido con controles de aforo y sanitarios; y el cierre es desproporcionado, viendo, además, que con los bares de ocio nocturno cerrados se han triplicado los casos".

El propietario del Soho carga también contra el Ayuntamiento de Gijón: "Las medidas a nivel sonoro son ridículas; nos quieren permitir menos decibelios que a una cafetería; o sea, nos dicen 'abre, paga impuestos y la renta' pero así no se puede trabajar".

