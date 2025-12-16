Multas a quien no recicle y patrullas de control de los contenedores: el plan de Gijón para cumplir las exigencias de Europa sobre separación de residuos

El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado el nuevo Plan Municipal de Residuos Cero, una estrategia a medio plazo que busca elevar la tasa de reciclaje de la ciudad, actualmente estancada en torno al 37%, y alcanzar el objetivo del 55% que marca Europa para 2030. Este plan surge como respuesta a un problema económico y medioambiental: solo el año pasado, el consistorio abonó a Cogersa casi 6,5 millones de euros por el uso del vertedero de Serín, un coste que se podría haber reducido en un 90% con una correcta separación de residuos en los hogares.

Facilidades y bonificaciones para empezar

El plan, que recoge 31 medidas concretas, se desplegará en una primera fase centrada en la concienciación y en dar herramientas a los ciudadanos. Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, explica que el objetivo es "facilitar las cosas a los gijoneses". Para ello, se está incrementando "notablemente el número de contenedores", incluyendo los de materia orgánica, y se han introducido puntos limpios de proximidad y depósitos para poda y siega, asegurando que la mayoría de los vecinos del casco urbano tengan un punto de reciclaje a menos de 100 metros de su casa.

EFE/ Paco Paredes Planta de tratamiento de la fracción resto de basura de Cogersa, en Serín (Asturias)

Además de mejorar la infraestructura, esta etapa inicial contempla la introducción de bonificaciones en la tasa de basuras. La idea es premiar a quienes colaboren activamente, por ejemplo, mediante el uso de los puntos limpios o de los contenedores de orgánica, que ya cuentan con cerradura mecánica e identificación de usuario.

"Lo que buscamos es dar más facilidades, lo que podríamos decidir por las buenas", señala Pintueles, para intentar subir los porcentajes de reciclaje sin medidas coercitivas.

Hacer las cosas mal nos acaba saliendo muy caro" Rodrigo Pintueles Concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón

Vigilancia y sanciones desde 2027

Si con el enfoque actual no se alcanzan los objetivos deseados, el plan entrará en una segunda fase más estricta a partir de 2027. Esta etapa contempla un sistema donde "pague más quien no recicle". Para ello, el Ayuntamiento se ajustará a la nueva ley de residuos y economía circular, implementando medidas de "vigilancia y control de lo que deposita cada uno en los contenedores".

Entre las tecnologías que se barajan, inspiradas en otros modelos europeos, se encuentra la instalación de cerraduras mecánicas en los contenedores, que se abrirían con la tarjeta ciudadana para registrar su uso. Otra posibilidad es facilitar a los domicilios bolsas con un código de barras identificativo, lo que permitiría realizar "controles aleatorios" para verificar que la separación de residuos se está haciendo correctamente.

Un doble objetivo: económico y medioambiental

El concejal subraya la importancia de la colaboración ciudadana al recordar el despilfarro que supone la mala gestión. De las 80.000 toneladas de basura que Gijón sigue enviando al vertedero, "casi el 90% de esas toneladas se podrían haber reciclado". Esto, según sus cálculos, supone que "prácticamente en un mandato municipal, pues, mejor dicho, tiramos casi 24 millones de euros a la basura". La reflexión es clara: "Hacer las cosas mal nos acaba saliendo muy caro a todos".

COPE Gijón Sistema de apertura mediante Tarjeta Ciudadana en un contenedor marrón de Gijón

Con la aprobación de este plan, el gobierno local busca no solo cumplir con la legalidad europea y cuidar el medio ambiente, sino también generar un ahorro millonario para las arcas municipales que actualmente se destina a gestionar residuos que podrían ser reciclados, reutilizados o valorizados sin coste alguno para la ciudad.