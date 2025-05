El mensaje de la alcaldesa de Gijón al Puerto, en COPE: "Defenderemos los derechos de los gijoneses donde sea necesario"

Asturias - Publicado el 06 may 2025, 13:15 - Actualizado 06 may 2025, 13:30

Aviso a navegantes de la alcaldesa de Gijón. Carmen Moriyón ha asegurado, en una entrevista, este martes, en Herrera en COPE en Gijón, que "el Ayuntamiento hará valer los derechos de los gijoneses" ante la decisión de la Autoridad Portuaria de no cederle, al consistorio, la franja litoral de los antiguos astilleros, donde el gobierno local proyecta un polo vinculado a la economía azul.

Preguntada por si los derechos de los gijoneses se defienden en los tribunales, la regidora ha zanjado que se defenderán "donde sea necesario". Y es que, a pesar de que la nueva presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, había anunciado que quería reforzar las relaciones puerto-ciudad ("no empieza bien la cosa", ha dicho Moriyón), la situación parece enquistada.

¿Dónde está el problema? En que la Autoridad Portuaria no quiere cumplir el contrato firmado con el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre; por el que el consistorio compraba una parcela de 35.000 metros cuadrados de Naval Gijón por casi 5 millones de euros; y el puerto le cedía, a cambio, 3.800 metros de franja litoral.

"Sabíamos que se tramitaba en dos expedientes distintos; curiosamente, se terminó primero el que teníamos que pagar, pagamos... y ahora resulta que la otra parte dice que no", lamenta la alcaldesa, que defiende que "hay muy pocas explicaciones, por no decir ninguna, de la Autoridad Portuaria del porqué de este empecinamiento en no cumplir el contrato".

"No vamos a ceder a chantajes" del Ministerio

Otro de los frentes abiertos que tiene el Ayuntamiento, también relacionado con El Musel, son los accesos al puerto: el (ya desechado) Vial de Jove y el desdoblamiento de la GJ-10. De momento, siguen pasando un millar de camiones al día por la avenida Príncipe de Asturias, en el barrio de La Calzada, muy cerca del perímetro de la zona de bajas emisiones.

La negativa del Ayuntamiento a multar hasta que el Ministerio de Transportes habilite un nuevo acceso a El Musel y saque el tráfico pesado del barrio ha dejado a Gijón sin posibilidad de acceder a las ayudas al transporte para abaratar el billete del bus urbano a partir de julio. Moriyón lo considera "un chantaje al que no vamos a ceder".

"El mismo Ministerio que no saca los camiones de La Calzada pretende que el Ayuntamiento multe a los conductores... pues no lo vamos a hacer", advierte la alcaldesa, que defiende que "por más que nos acosen, nos chantajeen y quieran poner a la ciudadanía en contra de este gobierno local, vamos a seguir gobernando".

Regla de gasto cumplida: ¿A qué se destina el superávit?

De hecho, en la entrevista, ha desvelado que el Ayuntamiento destinará parte del superávit generado, en el presupuesto de 2024, a amortizar el crédito solicitado para renovar la flota de buses de EMTUSA, que "cumplen criterios ambientales, son menos contaminantes, más eficientes y más confortables para el usuario".

El dinero también irá destinado a la compra, a la Universidad, de la parcela en la que se celebran las fiestas de Cabueñes y que es necesaria para la segunda fase de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

Moriyón ha celebrado, por otra parte, que el Ayuntamiento haya cumplido la regla de gasto: "Es importante cumplir la norma porque, si no, te controlan los gastos, te intervienen y nos hubiesen puesto un plan financiero que nos hubiese limitado mucho".