Gijón celebra un Oktoberfest más auténtico que nunca: estas son las cervezas exclusivas que podrás beber

Gijón ya está lista para brindar con jarras de cerveza de primera calidad. La plaza de toros de El Bibio recupera uno de sus eventos más esperados y se prepara para acoger una nueva edición del Oktoberfest de Gijón, que se celebrará del 11 al 21 de septiembre.

La vuelta a su “ubicación natural” y las nuevas fechas no son las únicas novedades de este año, que llega con un importante reconocimiento que hará las delicias de los más puristas.

La regla no escrita de las seis cerveceras de Múnich

Y es que el Oktoberfest de Gijón se une a Madrid y Barcelona como uno de los tres únicos eventos oficiales de Paulaner en España. Este sello de calidad no es una cuestión menor. Y para entender su importancia hay que viajar hasta Múnich, al Oktoberfest original.

Oktoberfest Gijón Celebración del Oktoberfest en Gijón

En la gran fiesta alemana, la tradición manda y solo seis cerveceras históricas de la ciudad, que cumplen con la Ley de Pureza (Reinheitsgebot), pueden servir su producto. Una de esas elegidas es, precisamente, Paulaner.

Estamos encantados de ser el tercer Oktoberfest de Paulaner en España y es un paso muy importante María González Organizadora del Oktoberfest Gijón

Así lo ha explicado María González, coordinadora de eventos de Fenicia, la empresa organizadora, en una entrevista en el programa Herrera en COPE en Gijón, con Marcos Martín.

González ha subrayado que es “un paso muy muy importante” que permitirá a los asistentes degustar hasta cinco variedades de la prestigiosa marca alemana: la de trigo Weissbier, la tostada Salvator, la lager Original München, una edición especial Oktoberfest y la negra Weissbier Dunkel.

Vuelta a casa con más comida y opciones para todos

Además del patrocinio oficial, la organización celebra la “vuelta a nuestros orígenes”. Para ellos, regresar a la plaza de toros es “volver a casa”, a un ambiente donde han “pasado muchísimos años”. Junto a la mejor cerveza -con doce puestos-, el Oktoberfest contará con una propuesta de comida “más variada para que haya para todos los gustos”, con cinco puestos de comida, en los que se podrán adquirir patatas asadas, hamburguesas o tablas alemanas de salchichas.

La fiesta está pensada para que nadie se quede fuera. Por ello, habrá un puesto específico con refrescos, cerveza 0,0 y también cerveza sin gluten, garantizando que los celíacos y quienes no puedan o no quieran consumir alcohol también “disfruten de la fiesta con todos”.

La entrada al recinto costará dos euros y el horario de apertura será de las 19:00 a las 00:00 horas, de domingo a jueves; y de las 19:00 a las 2:00 horas, los viernes y sábado. El lunes, 15 de septiembre, el recinto permanecerá cerrado.