Miguel Ángel Ramírez: "No conozco ningún estadio español que lo gestione una empresa diferente al equipo de fútbol"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha advertido este miércoles de que, si en un futuro el club no obtiene la explotación del estadio de Gran Canaria, tras la importante reforma que se llevará a cabo en el mismo para el Mundial 2030, el equipo dejará de jugar en esa instalación.

Y ha asegurado además que ya manejan "alternativas" para disputar sus partidos en otro lugar, que no ha revelado "porque no es el momento".

El recinto de Siete Palmas es propiedad del Cabildo de Gran Canaria, cuya intención es sacar a concurso su futura explotación, y aunque la postura del club es que acudiría a esa licitación, si no consiguiera ganar el concurso, abandonaría el estadio al que se vio obligado a trasladarse como inquilino en 2003, tras dejar atrás el histórico Estadio Insular.

"Les puedo garantizar que si la UD Las Palmas, cuando llegue el momento, no fuese el explotador del Estadio de Gran canaria, no jugará nunca más aquí", ha asegurado Ramírez de forma tajante ante los periodistas, tras la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad.

"No conozco ningún estadio del fútbol español que lo gestione una empresa diferente al equipo de fútbol de la ciudad. Tenemos esa legítima aspiración y, si no ganamos ese concurso, mi obligación como gestor es no condenar los próximos cuarenta o cincuenta años del club a estar jugando en un estadio que no gestiona", ha argumentado.

Ramírez matiza que las circunstancias podrían cambiar si se produjese un cambio de gobierno en las próximas elecciones, en 2027, al tiempo que asegura mantener una "magnífica relación" con los actuales dirigentes del Cabildo de Gran Canaria, aunque considera que deberían llegar a un acuerdo con el club para concederle la explotación "porque no tiene sentido que juguemos aquí y no gestionemos el estadio".