Diagné ensalza la fortaleza del UCAM Murcia y avisa al Valencia Basket

El UCAM Murcia CB ha sumado una importante victoria europea (77-93) en la cancha del Trefl Sopot, un triunfo que le permite mantenerse líder de su grupo en la FIBA Europe Cup. El pívot Moussa Diagné ha analizado un partido marcado por las bajas de varios jugadores por enfermedad, destacando la capacidad del bloque para sobreponerse. "Así es el equipo, cuando dos jugadores están fuera, los otros hacen un paso adelante", ha afirmado el senegalés.

La fuerza del colectivo

Diagné ha mostrado su satisfacción por el compromiso del vestuario, subrayando que la mentalidad del grupo es la clave del éxito. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y cuando uno está fuera, el otro sabe que es su momento y tiene que hacer un paso adelante", ha explicado el jugador. En su opinión, esa es la razón por la que "Murcia está donde está", una filosofía que les hace ser ambiciosos y "soñar para seguir adelante".

El pívot también ha advertido sobre la creciente dificultad de la competición. "Cada vez que la competición va más allá, es más difícil, porque los equipos saben lo que se juegan", ha señalado. Por ello, considera fundamental "seguir con la misma intensidad y la misma filosofía" para afrontar los próximos retos.

El Valencia, próximo reto

El próximo domingo, el UCAM Murcia recibirá en el Palacio de los Deportes al Valencia Basket, un rival que Diagné no ha dudado en calificar como "uno de los mejores de Europa ahora mismo" y que es colíder tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Pese a la entidad del adversario, el pívot se muestra optimista: "En casa, con la afición, todo se puede, ¿por qué no?".

Ante un partido de tal magnitud, Moussa Diagné ha hecho un llamamiento a los seguidores, recordando que "solo quedan 100 entradas" a la venta. El jugador cree que no hace falta pedir el apoyo de una afición que "se crece con estos partidos", pero les ha instado a darse prisa. "Llamo a toda la afición, que vengan y nos apoyen, y la victoria se queda en casa", ha sentenciado.