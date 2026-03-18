La Empresa Municipal de Aguas de Gijón implanta una tecnología que ayudará a detectar emergencias en hogares de personas vulnerables

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) se encuentra en "un momento inversor importante" para modernizar y digitalizar la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad. Entre los proyectos más destacados se encuentra la implantación de la telelectura en unos 20.000 contadores, la instalación de prelocalizadores de fugas y el desarrollo de una potente plataforma de gestión. Así lo ha explicado Fernando Alonso, jefe de servicios técnicos de la EMA, en una entrevista en el programa Herrera en COPE en Gijón.

Un sistema de alerta para los más vulnerables

Uno de los beneficios más destacados de esta modernización es su aplicación social. El sistema de telelectura, en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, permitirá detectar patrones de consumo inusuales en los hogares de personas mayores o con discapacidad que viven solas. Fernando Alonso señaló que esta herramienta posibilitará "controlar el consumo" en estas viviendas.

Si el sistema detecta que el consumo se detuviese por completo o, por el contrario, fuese excesivo y constante, se podría generar una alerta. Esto permitiría a los servicios sociales actuar con rapidez para comprobar el estado de la persona. La finalidad es, según Alonso, poder "alertar a los servicios sociales para que comprueben que todo está correcto".

Con esta tecnología, podremos alertar a los Servicios Sociales municipales para que comprueben que todo está correcto" Fernando Alonso Responsable de Servicios Técnicos de la EMA Gijón

Además, esta tecnología también beneficiará directamente al bolsillo de los ciudadanos. La telelectura podrá detectar si existe un consumo continuado las 24 horas del día, lo que suele ser un indicativo de una avería en la instalación particular. En ese caso, según explica Alonso, se podría avisar al vecino afectado para informarle.

Arrudos 100: una fuerte inversión en digitalización

Gran parte de estas actuaciones se enmarcan en el proyecto 'Arrudos 100', una iniciativa conjunta con la Dirección General del Agua del Principado de Asturias y el Consorcio de Aguas de Asturias. Este proyecto, financiado con ayudas PERTE de fondos europeos, supone una "oportunidad para modernizar la empresa a nivel de digitalización", ha explicado Alonso. La iniciativa incluye la instalación de los 2.250 prelocalizadores de fugas, con una inversión de 1,6 millones de euros, una plataforma de datos de 840.000 euros y la implantación de energías renovables en la potabilizadora por valor de 3 millones de euros.

EMA Gijón Sede de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón

Junto a la digitalización, la EMA continúa con obras en zonas urbanas y rurales para el mantenimiento de su red. Entre ellas, Alonso ha destacado la que se está ejecutando en la avenida de la Pecuaria, para la construcción de un microtúnel, y otras actuaciones en Torcuato Fernández Miranda o La Pedrera.

El futuro: renovación y mantenimiento continuo

El trabajo no se detiene, ya que mantener los 2.500 kilómetros de red de Gijón exige una planificación constante. Aunque el PERTE finaliza en junio de 2026, la empresa tiene el compromiso de mantener los proyectos vivos durante cinco años más. De cara al futuro, ya hay previstos proyectos de renovación de redes en calles como Japón, la zona del Arsa, la zona centro y Nuevo Gijón, además de analizar la ampliación del saneamiento en zonas rurales.