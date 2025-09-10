Detienen a un hombre de 55 años por colocar varias pancartas contra los menores migrantes derivados desde Canarias a Gijón
En todas las pancartas, había mensajes escritos con tipografía vinculada a los nazis y logotipos vinculados a Hitler; y, en el momento de su arresto, portaba otra pancarta más y pegatinas con mensajes xenófobos
Asturias - Publicado el
2 min lectura
Hace un mes se conoció que los primeros menores migrantes derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas iban a ser acogidos en Asturias. El 12 de agosto, esos diez jóvenes llegaron a Gijón para ser tutelados por el Gobierno del Principado a través de la ONG Accem. Y ese mismo día, apareció una pancarta con el mensaje de 'Menas fuera' frente a uno de esos centros de protección.
La letra 'S' de la pancarta utilizaba la tipografía Fraktur, característica por sus formas angulosas, y utilizada por una organización al servicio de Adolf Hitler en la Alemania Nazi. Además, en la pancarta aparecía el logo de la Segunda División Panzer de las 'SS' alemanas.
Te puede interesar
Estos hechos hicieron que los agentes de la Policía Nacional de Gijón encargados de la investigación enfocaran las pesquisas hacia miembros de organizaciones con ideología de extrema derecha. Fruto de esa investigación, se pudieron vincular otras tres pancartas colocadas, en diferentes puntos de Asturias, durante los meses anteriores.
Una, los días 24 y 25 de abril, en la localidad de San Martín del Rey Aurelio. Y otra, el 18 de julio, en una valla situada sobre el túnel de acceso al barrio de La Corredoria, en Oviedo. En todas, el mensaje era similar ("Menas no", "Menas no, corrupción" y "Menas fuera") y aparecían símbolos nazis y de organizacines de ultraderecha.
Una pancarta en el maletero
Los agentes de la comisaría de El Natahoyo identificaron a un hombre, de 55 años, como presunto autor de las pancartas y, en el momento de su detención, transportaba, en el maletero de su coche, una nueva pancarta similar a las anteriores y 85 pegatinas con mensajes xenófobos. Está acusado de un delito de incitación al odio contra un colectivo vulnerable, como son los menores migrantes no acompañados acogidos en el Principado.