El toque de corneta de Paunovic antes del desenlace ante el Almería: "Es una guerra, así de fácil"

Cómo afronta el equipo el partido. “Una guerra. Mañana es una guerra. Así de fácil. En una guerra no influye nada, solo los que están preparados para ganarla”.

Cómo llegan Fede Viñas e Ilyas Chaira. “Tenemos que individualizar los jugadores que han tenido más carga. Para mañana los tres van a estar disponibles y convocados”.

Qué batalla te esperas en el Tartiere. “Estamos preparados para lo que toque, pero nadie se puede relajar. Después del Cádiz pedí a todo el mundo que no se vinieran abajo y pasó. Y ahora pido lo contrario. Que nadie se venga arriba. No nos conviene y no es una opción. Ellos saben que tienen un resultado que superar y con eso sabemos que el rival va a venir con todo. Y nosotros queremos más que ellos. Que sea un partido favorable. No queremos empatar, queremos ganar”.

EFE Chumi y Alemao pelean por un balón durante el Almería-Oviedo

Plan de partido. “Ningunas especulaciones. Ellos tienen que pelear por lo suyo. Espero un rival que va a pelear el partido. Tenemos que estará por encima de todas las circunstancias. Es un partido distinto y nos lo tomamos como otra eliminatoria. No queremos pensar en el resultado de la ida. Tenemos que ir a por el partido”.

Conclusiones del partido de Almería. “Siempre se sacan conclusiones y siempre es un aprendizaje. Hay cosas que se pueden mejorar y modificar. Hay que distinguir lo importante y urgente de lo que no lo es”.

Cómo ha sido la semana de trabajo. “Reforzar lo que se ha hecho bien y dar al equipo el contexto de lo que va a ser el partido”.

La eliminatoria no está resuelta. “Llevamos desde el partido de ida jugando este. Esta eliminatoria no está resuelta. Esa mentalidad del enfoque me hace estar permanentemente concentrado. Estar pendientes de lo que podemos hacer bien”.

EFE Nacho Vidal celebra el 0-1 del Oviedo contra el Almería

Descanso para el partido. “Todos los recursos tenemos que tenerlos en cuenta. El jugador es muy importante como se pueden recuperar. Descansar es muy importante, las comidas, los tratamientos… y que la gente pueda evadirse también durante el día. Tener un buen equilibrio”.

Ilyas Chaira y Fede Viñas. “Van a ir convocados”.

Real Oviedo Ilyas Chaira en el Carlos Tartiere.

Racing y Mirandés. “Lo he visto, tengo conclusiones, pero solo pienso en mañana".

Margen de crecimiento del equipo. “El equipo tiene margen para crecer en esos aspectos. Cada partido es distinto, especial. Por todos los factores y circunstancias que existen en esta competición”.

Aspecto mental. “Es muy importante que todos sepan que aportando va a sobresalir y ser el propio héroe. Y quiero que cada uno persiga ese objetivo dentro del contexto de lo que es el plan de partido. Para que alguno sea decisivo a favor nuestro”.

Afición en el Tartiere. “Su apoyo es fundamental. Y entender que va a ser duro y disputado. Y que el rival es bueno. Necesitamos su apoyo para contentar a esta maravillosa afición que nos va a apoyar mañana”.