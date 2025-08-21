'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: La primera en Primera

Continúan las curvas para el Real Oviedo en el inicio del regreso a Primera División. Tras el complicado debut ante el Villarreal en La Cerámica, el Real Madrid de Xabi Alonso visita el Carlos Tartiere (domingo, 21:30 horas) en el que será el estreno en casa de los azules esta 2025/26.

'la tertulia del oviedo', en cope asturias

En el capítulo de este jueves en Deportes COPE Asturias se ha estrenado la nueva temporada de 'La Tertulia del Oviedo', la primera en Primera División.

El mercado de fichajes, el estreno ante el Villarreal, las expectativas o la visita del Madrid, a debate con Sergio Fernández (analista y ex Real Oviedo), Fernando Menéndez (escritor) y Rafa de Diego (entrenador).