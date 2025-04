Riestra confirma que el Sporting fichará a Dubasin y confirma que Orlegi no vende: "Esto es un proyecto a medio y largo plazo"

José Riestra dio la cara en la Escuela de Fútbol de Mareo ante la crisis que vive el Real Sporting de Gijón. El Director de Fútbol Global de Orlegi Sports repasó en la Escuela de Fútbol de Mareo todos los temas en la actualidad rojiblanca.

Balance de temporada. "Nos hemos equivocado. No hemos gestionado bien esta parte del torneo. Veníamos de un gran año con un gran esfuerzo en los abonos por parte de nuestros aficionados. Este año, tras dos malos resultados el equipo nos ilusionó, pero ahora el objetivo ha cambiado. De pensar en un ascenso ahora pasamos a pensar en la salvación. Hemos de recuperar el nivel. Reiteramos el compromiso del Grupo Orlegi en el día a día. Nos queremos enfocar en estos ocho partidos y en lo que viene".

¿En qué se ha equivocado Orlegi? "Un poco en todo. Hemos dejado de trabajar en los detalles, en estar presentes en las situaciones. Creíamos que podíamos solucionar la situación en cada partido. Dejamos de confiar en nuestros talentos. Esta plantilla nos ha demostrado de lo que es capaz. Hay que reconocer nuestra nueva situación. No nos dimos cuenta de que había que hacer cambios".

¿Plantilla corta? "Nos equivocamos en tomar las decisiones que teníamos que tomar. No creo que haya plantilla corta, creo que no se ha sacado el rendimiento que tenia esta plantilla. Nos hemos ido quedando, nos hemos ido dejando. Estamos en un momento de alerta y hay que trabajar en estas ocho finales. Hace un año teníamos el sueño de ir a por el playoff y ahora el de la permanencia, pero confiamos en el mister, en la plantilla".

Destitución de Albés. "Veníamos trabajando en la continuidad de Albés, pero no pudo ser y fue una decisión difícil. Necesitábamos alguien con hambre para aportar".

Caicedo. "A Caicedo lo conozco desde hace mucho tiempo. Tiene un potencial mucho más grande que no hemos sabido explotar. Entiendo la crítica, pero confío en él. Estoy seguro de que nos aportará mucho en estas últimas jornadas que vamos a necesitar de todos".

Modelo de Orlegi. "Es difícil, sin duda. Hay compromiso e inversión. Si no hemos sacado provecho es porque no hemos sacado el rendimiento a jugadores y nos hemos equivocado fichando a otros. El compromiso sigue y estará. Hace un par de semanas inauguramos las instalaciones en Mareo, renovamos el restaurante, estamos invirtiendo en la infraestructura etc. Creemos en el modelo y hemos tenido resultados en 18 años. Cuando hay buena infraestructura los resultados llegan".

¿Qué ha pasado esta temporada? "Es un mix de todo. Somos los mismos que teníamos al Sporting 2º en la primera vuelta. Quizás no nos hablamos fuerte, quizás no afrontamos cosas que pasaban dentro del vestuario. Hay una gotera que va cayendo y de repente se cae el techo. Pero nonse car por la última gota. Somos culpables todos dentro de la organización. Hay mucha gente autocrítica, reconocemos errores y yo también. Todos los días trabajo en esta institución y hay que entregar cuentas a final de temporada. Más que destruir y señalar, tenemos que tener un objetivo que es la permanencia. Cuando llegue final de temporada veremos si tenemos que cambiar nombres y estructura.

Contraste entre Albés y Garitano. "El míster que llega hablará de su idea y hacia dónde nos lleva. Creo que no podemos recibir tantos goles y necesitamos prestar atención a los pequeños detalles. Hay contraste entre los dos entrenadores que llega y el que se va".

¿En qué se basa el trabajo de Orlegi en el Sporting? El modelo tiene errores y tiene aciertos. Estamos convencidos de que todos los pequeños detalles suman para obtener el resultado. No puede ser la plantilla y el entrenador los que deciden, hay muchos pequeños detalles. La compra de Otero es inversión, el compromiso de comprar a Jonathan Dubasin, traer jugadores que han venido a aportar de otra manera. El fútbol no es comprar o no comprar. Los dos jugadores más caros de Orlegi son los mayores fracasos. El convencimiento está en trabajar con lo que tenemos. No creo que la inversión del Mirandés o el Huesca sea mayor que el nuestro. Los resultados del Sporting B o el Sporting C no son buenos, pero creemos en ello. Confiamos en que va a dar resultado nuestro modelo. Si dudamos del modelo y vamos por otro camino.

¿Cambios en la estructura? "Me tengo que concentrar en estas ocho jornadas. Hay que hacer ese análisis en profundidad. Hay gente que sale de la institución y no saldrán muy contentos, pero hay que hacer cambios e ir hacia adelante. Hay que concentrarse en la permanencia".

Inversión. "Comprar a Dubasin demuestra que queremos seguir creciendo. Nuestro objetivo es subir a Primera porque la historia de este club habla por sí sola. El tope salarial es muy difícil de entender por más que lo hablamos. Hay un compromiso, una inversión, estamos buscando. Cada año que pasa y que no somos capaces de encontrar el objetivo es más difícil. Si aparecen 20 millones de euros para el Sporting no me garantiza que funcione".

Mal momento del Grupo Orlegi a nivel deportivo. "En estos momentos es difícil porque los tres clubes del grupo no pasan por su mejor situación. Hemos tenido reuniones analizando qué es lo que falla. Los que no hemos estado a la altura somos nosotros, no tiene culpa ni los árbitros ni nadie más. Nuestra filosofía no está funcionando y hay que ver si tenemos que hacer cambios. No dudo del modelo, pero es cierto que no los estamos trabajando bien".

Club consciente de la situación. "Hoy tuvimos charlas con todos los trabajadores y no hay ninguna persona consciente de lo que nos estamos jugando. Estoy tranquilo y convencido de que lo vamos a lograr. No tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr".

Jugadores que llegan de México y no triunfan. "Hay un poco de todo. El jugador quizás no se entregó al 100%, nosotros no lo hemos gestionado bien y son jugadores que en algún lado brillaron. Hay un Juan Otero, un Cali Izquierdoz que vino y aportó. Hay jugadores que trae Orlegi y otros no. Hay jugadores que llegan y funcionan, hay jugadores que no funcionan".

Fracaso en la cantera. "Hay que replantearnos como mejorar esa situación. Hay algo que no estamos haciendo bien".

¿México y España diferentes? "Todos son iguales. Gestionamos personas, gestionamos situaciones. Es un triangulo virtuoso. Cuando trabajamos todos hacia el mismo objetivo, se consiguen resultados. Lo del Mirandés o el Huesca es extraordinario. Cuando se logra eso no importa en qué país o selección estés. En el Celtic vi el campeonato muy de cerca y vi eso. El año pasado fuimos todos a una y estuvimos donde estuvimos. Cuando cada uno va por su lado es más difícil".

¿Seguiría Orlegi en un hipotético descenso? "Ni siquiera lo ponemos en la balanza. Seria una catástrofe tan grande que no hay que dedicarle tiempo, solo hay que pensar en la permanencia".

Llegada de Garitano. "A veces se requiere esa serenidad y tranquilidad. Por eso tomamos la decisión del cambio de mister y que llegara el nuevo mister".

Falta de Asturianos en el filial. "Hay un primer equipo, hay dos equipos filiales fuera del fútbol profesional y luego el fútbol base. Mareo siempre se ha caracterizado por formar talento. En el Sporting Atletico y el Sporting C no hemos sabido manejarla bien. Separaría esos equipos del fútbol base. El enfoque en el jugador, en lo individual. Creemos en el detalle que hace la diferencia.

Diferencia entre ascensos y descensos en México y España. "Hay mucha gente que trabaja en Orlegi que conoce el ascenso y el descenso. En México se plantean hacer cambios parecidos a España".

Ofertas por el club. "No hay ofertas, nadie nos ha dicho nada. Esto es un proyecto a medio o largo plazo. No queremos encontrar al mejor postor. Si estuviéramos pensando en eso no habríamos inaugurado el edificio del fútbol base, ni el restaurante… Estamos más comprometidos que nunca en sacar la situación".