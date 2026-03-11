El Real Oviedo responde a la decisión del Sporting de suprimir los benjamines, en COPE Asturias: "Son fundamentales en nuestro proyecto, 'maman' el escudo desde pequeños"

El director de cantera del Real Oviedo, Antonio Rivas, ha respondido en Deportes COPE Asturias a la decisión del Sporting de Gijón de eliminar sus equipos benjamines. Rivas ha confirmado que el club azul mantendrá su apuesta por el fútbol base desde las edades más tempranas, al considerarlo una pieza clave de su proyecto: “A día de hoy creo que esto para nosotros es una parte fundamental de nuestro proyecto. Nuestra planificación para el año que viene ya está hecha. No sé si nos beneficiará, pero el abanico de captación está claro que aumenta para nosotros".

Una apuesta por la raíz

Para Rivas, la formación en etapas tempranas es esencial. “Creo que empiezan a a mamar desde muy pequeñitos lo que es el escudo del Oviedo”, ha afirmado, destacando la importancia de que los más pequeños se sientan parte de la cantera desde el principio. El club seguirá con esta línea de trabajo, que busca dar un trato similar a un jugador prebenjamín y a uno del filial.

El director de cantera ha señalado que la idea es que la base sea su “raíz” para ir creciendo. Como ejemplo de éxito de este modelo ha mencionado el caso de Dieguito, un jugador que “entró en fútbol sala” y que recientemente ha renovado con el club, con la posibilidad de entrar en dinámica del primer equipo la próxima temporada. "Estoy muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo con prebenjamines y benjamines. Vamos a seguir así", ha dicho.

Ha admitido que el nivel competitivo en algunas categorías de fútbol base puede quedarse “un poquito cortas”, pero ha defendido la importancia del entrenamiento diario. Para Rivas, en las sesiones es donde se produce “la mejora del fútbol”, al enfrentar a los mejores talentos de la cantera entre sí. "Hay muchos más entrenamientos que partidos", recordó.

El difícil salto al primer equipo

Rivas también ha abordado la escasa presencia de canteranos en el primer equipo, actualmente limitada a Santi Cazorla y Lucas Ahijado. Atribuye esta situación a la alta exigencia del fútbol profesional: “El mundo profesional es tan complicado a día de hoy, porque al final siempre te estás jugando cosas y al final hay que tener una puesta clara”.

Sobre el caso de Joaquín Delgado, quien se marchó al Fútbol Club Barcelona sin tener minutos en el primer equipo pese a ser el pichichi del Oviedo Vetusta, Rivas ha explicado que fue una decisión de la dirección deportiva. Al no ser ya sub-23, se optó por una cesión para que el jugador pudiera “seguir creciendo”, con la vista puesta en un posible regreso la próxima temporada.