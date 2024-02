Ramírez: "La victoria en el derbi no nos puede hacer bajar las defensas"

¿Rivera e Izquierdoz van para largo?

"No son para dos días. En el caso de Rivera están viendo todavía el alcance que puede tener, tiene un edema aunque la rodilla está bien. No sé si será más allá de un mes. No va a ser cosa de dos días ninguno de los dos. Cali tiene también gemelo o sóleo. Afortunadamente tenemos plantilla larga para sustituirles".

¿El triunfo del derbi puede empujar en el plano psicológico?

"Ponía el ejemplo de Rafa Nadal y partidos que jugaba en un Grand Slam o en partidos de primera ronda contra jugadores que ocupaban un lugar muy distanciado en la clasificación. Al ganarles el primer set ya celebraban haber ganado un set a Nadal. Y luego perdían los tres siguientes por 6-0. El cerebro es así. Viene de un subidón grande, de un desgaste alto y el cuerpo tiende a bajar las defensas. Hemos insistido para que no nos pase eso. No nos puede pasar. El objetivo del Sporting no es ganar el derbi. Queremos ganar mañana. Es muy difícil ganar dos partidos seguidos entonces tenemos que poner toda nuestra energía".

¿Te incomoda que la lesión de Rivera haya sido en un entrenamiento?

"Me encanta que haya sido así. Se da un golpe terrible con Insua porque van a competir y a ganar el balón. Me encanta que compitan así y si hay lesiones sabemos que corremos ese riesgo. Porque nos preparamos mejor para la competición".

Sobre las palabras de Pezzolano

"Son un equipo de Primera División, con un presupuesto de Primera División, entiendo que tendrían que estar primeros y no lo están. El Sporting, con todo eso va por delante, va cuarto, con un presupuesto de Segunda. Vamos con nuestras armas a hacerlo lo mejor posible".

¿Compartes algo del análisis de Pezzolano o discrepas?

"Tenemos la misma plataforma para ver los datos y los datos pueden interpretarse de diferente manera. Muchas veces lo que decimos es más como un mensaje para la plantilla, para ver que se puede, que hay que confiar... Pero repito. Es un recién descendido que tendría que estar luchando por el ascenso directo. Entiendo el grado de frustración que puede haber".

¿Crees que busca desestabilizar?

"Es muy sudamericano eso. Y a mí me encanta eso. Viví allí y sé cómo se vive y cómo se habla para intentar ganar los partidos fuera del campo".

Dijo que el Sporting era un equipo que le venía bien al Valladolid porque le plantea espacios... En estos partidos, ¿Cómo es la mejor manera de enfrentarlos?

"A Carrión le hubiera gustado tener más espacios. Se trata de ser inteligente, de competir... Habrá diferentes fases. Momentos en los que dejaremos espacios y en los que no. Tendremos que saber competir en cada momento".

Al hilo del tema del presupuesto... El Valladolid tiene falta de gol, ¿Les puede estar pesando esa presión?

"Les lleva pesando todo el año y es normal. Es una plaza exigente, con un público exigente que te aprieta. Lo normal es que cuando desciendes de Primera y tienes un presupuesto y plantilla para ascender a Primera y no logras estar en ascenso, lo normal es que haya presión. Es una situación normal que viven los clubes que descienden".

Hablas del fondo de armario de la plantilla, la baja de Rivera es sensible... Varane, Nacho Martín o Roque Mesa, ¿Cuál se asemeja más?

"Ninguno que se le parezca. Lo bueno es que todos están preparados, son complementarios... Entreno cada día alternando la pareja que juega para tener esa dinámica diaria para que en cualquier momento pueda jugar cualquiera con cualquiera. Estoy muy tranquilo, porque están todos muy preparados. No me alegro de la lesión, pero me gusta que otro pueda entrar".

Sobre las bajas

"Normal que condicione, pero me encanta que tengan la posibilidad de que puedan entrar otros jugadores que han participado menos. Está todo el mundo muy exigido y está todo el mundo preparado. Claro que condiciona tener a ocho no disponibles. Pero de ahí que nos dé la razón que no saliera nadie en el mercado invernal. Lo normal es que pasara esto. Teníamos que estar preparados. Son buenas decisiones que no hayan salido. Tenemos bajas, pero tenemos soluciones para afrontar el partido en buenas condiciones".

¿Cómo vas a recibir a Pezzolano?

"Le tengo mucho respeto y aprecio a él ya su cuerpo técnico. Su entrenador de porteros ha sido entrenador de porteros míos, con el analista... Tengo una relación excelente".

¿Cómo ves a Álex Oyón?

"Está más fuerte. Ha metido gimnasio. Le choca uno del primer equipo y no es lo mismo a chocar con uno del filial o de Segunda RFEF. Desde que estuvo con nosotros la temporada pasada le insistí en eso, era el margen de mejora que tenía. Porque sabe jugar muy bien al fútbol. Necesitamos posibilidades para poder manejar los cambios. Está preparado de sobra".

Las dos veces que no estuvo Gaspar, jugó Villalba, ¿Qué perfil vas a buscar?

"Nombraba a Lozano porque lo puede hacer por dentro, Queipo, Villalba, la entrada de Álex Oyón...".

¿Cómo ha sido la semana después del derbi?

"Especial por la gente, por los mensajes... Por el resto ya está. Puse la música después del partido, un paseíto al día siguiente y ya ese día trabajando para preparar la semana contra el Valladolid. Lo hago cuando gano y cuando pierdo también. Esto no para y el equipo me necesita ya".

¿Cómo está Mario con la lesión, habiendo tenido el gol a puerta vacía el otro día...?

"Tiene una sobrecarga normal, de las que se tienen en pretemporada. Está en su pretemporada. Viene de un descanso grande... No es más que eso. Si tiramos de la cuerda igual se rompe. Preferíamos reservarlo y que esté la semana que viene".

Sobre el Valladolid

"Se han ido transformando a lo largo de la temporada. Ahora atacan un poco más de manera posicional. Es un equipo que arriba tiene potencial y calidad. Intenta jugar. Quiere proponer, tenerla, pero tampoco tiene problema en buscar juego directo. Son jugadores de Primera".

Son semanas clave para que Gijón pueda ser sede del Mundial...

"Me encantaría que Asturias pudiera convertirse en sede. Tiene un potencial espectacular. No solo a nivel deportivo. También para todo lo que implica un Mundial. Tuve la suerte de estar en Qatar y es increíble todo lo que se mueve alrededor. Es algo mágico, un ambiente increíble. Si lo traslado aquí, me parecería una enorme suerte para todos".