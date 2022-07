"Pablo Pérez le ha dado mucho al Sporting durante estos años"

Álex Barrera se embarca en una nueva aventura. El que fuera jugador del Sporting varias campañas, formando parte del equipo que consiguió el ascenso de 2015, jugará en el Ryukyu FC de la liga japonesa. Desde la isla de Okinawa atiende la llamada de Deportes COPE Asturias, nos cuenta como afronta la nueva experiencia y también se despide de Pablo Pérez, con el que compartió vestuario en el Sporting.

Álex Barrera se unió a los mensajes de despedida que se fueron sucediendo hacia Pablo Pérez en #DCA: "Es una pena que tenga que salir, lleva allí toda la vida. El homenaje se lo merece porque le ha dado mucho al Sporting durante estos años". Pablo Pérez ha sido un jugador al que a veces se ha señalado, en esa exigencia que a veces se incrementa hacia los jugadores de la casa: "A veces la gente es injusta. Un jugador puede gustar más o menos, pero si da todo en el campo y es profesional, lo mínimo que tienes que tener es un respeto. Para mí es un pedazo de futbolista y lo ha demostrado durante años. Fue una pieza muy importante el año del ascenso".

Barrera se está aclimatando a su nuevo destino, no hace ni dos semanas que aterrizó en Japón, en un proyecto nuevo que afronta con ganas: "Es una liga muy exótica, apenas hay españoles. Me salió la oportunidad y estoy muy contento y con muchas ganas de vivir esta aventura. Entre el jet lag, el clima, que es muy distinto... Cambia mucho todo, pero es una experiencia nueva. Si no las coges, al cabo de unos años te arrepientes. Es una liga que está creciendo, que tiene nivel y que económicamente está bien".

La adaptación se está haciendo algo más fácil teniendo en cuenta que el entrenador es también asturiano: "El míster es español, hay dos chicos brasileños y el portero que es de Costa Rica. Ya llevo unas cuantas sesiones de entrenamiento y la verdad que bien, el nivel es alto. El entrenador es Nacho Fernández, que entrenó al Altético de Madrid B hace un par de temporadas. Ayuda, porque él tiene un traductor que es japonés y me aprovecho un poco de él" comenta entre risas.