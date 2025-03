La opinión de Heri Frade, en COPE Asturias: "El ruido sobre Calleja viene por la herencia de un Oviedo brillante"

Existe preocupación en el entorno del Real Oviedo. Después de 31 jornadas el equipo de Javi Calleja está en puestos de playoff, pero con cinco puntos de desventaja con el ascenso directo, objetivo que marca el vestuario y el Grupo Pachuca para esta temporada 2024/25.

Tras empatar con el Elche en el Carlos Tartiere, Heri Frade ha dado su opinión sobre el Oviedo en 'El Cofrade', su sección en Deportes COPE Asturias. "Entre la tranquilidad y el relax hay una escala de grises que no deben alcanzar el negro. Contra el Elche se vieron los puntos débiles del Oviedo, que principalmente es la defensa. Alemao no está como estaba, pero no se le puede acusar de matar a Manolete. La afición ve que hay una opción de ascenso y que, si no se sale pronto de esta mala racha, se puede escapar. La plantilla tiene capacidad de aspirar al ascenso directo".

Real Oviedo Nacho Vidal celebra su primer gol con el Real Oviedo.

El presentador de Tiempo de Juego se muestra comprensivo con los últimos resultados, pero señala el problema del equipo. "Empatar contra el Elche y perder en Miranda entra dentro de la normalidad, pero creo que al Oviedo le están cogiendo el truco. Hay un problema en el costado izquierdo de la defensa del equipo".

Señaló cuál fue la versión del Real Oviedo que más le ha gustado esta temporada. "El Oviedo que más me gustó de la temporada fue con Colombatto, Seoane y Cazorla. Ese Oviedo funcionaba muy bien y tenía la opción de incluir a Sibo para un perfil más defensivo".

VISITA DE JESÚS MARTÍNEZ A OVIEDO

La visita de Jesús Martínez, máximo accionista del club, fue otro de los temas de 'El Cofrade'. "Me parece bien que venga a Oviedo, por bien representado que esté en España por Martín Peláez. No dijo ninguna mentira: hay una opción del ascenso directo y hay que ir a por ella. El ascenso directo no es una obligación, pero sí es una oportunidad. Pienso que el Oviedo tiene una plantilla que no tienen otros que están ahí metidos".

Real Oviedo Jesús Martínez visita El Requexón

Heri señaló que la exigencia con el equipo está justificada en vista del nivel de la plantilla. "La plantilla del Oviedo es una de las tres o cuatro mejores de la categoría y ahí hay que moverse en la clasificación. Todo el ruido que hay en torno a la figura de Calleja viene por coger una herencia de un Oviedo brillante. La gente se sentía orgullosa porque iba al campo y sabía que iba a vibrar, la mayoría de las veces, para ganar".