Javi Cueto se pone cifra para esta temporada: "Voy a buscar los 15 goles"

Volvió por la puerta grande. Javi Cueto fue el principal artífice de la remontada del Real Avilés frente al Bilbao Athletic este domingo en el Suárez Puerta. Un doblete en apenas media hora que estuvo en el campo para pulir la victoria del conjunto blanquiazul en un partido que se había puesto cuesta arriba. Después de haber disputado unos minutos en la primera jornada ante la Ponferradina, una pequeña lesión le mantuvo apartado hasta esta jornada 5. Y ahora empieza su temporada particular como acabó la pasada, goleando. Tras ser el máximo goleador del equipo en la campaña 24/25, Cueto busca seguir liderando y haciendo números también en Primera RFEF y se pone cifra para esta campaña: "Voy a buscar los 15 goles".

RAI El golpeo de Javi Cueto que acabó poniendo el 2-1 en el marcador

Los dos primeros ya han llegado este domingo. El primero fue de bella factura, definiendo ajustado al poste desde la frontal después de un control orientado que sirvió de regate ante la presión del jugador rival. El segundo fue gol de delantero puro, metiendo la pierna en una jugada de desconcierto en la que la pasividad de la zaga vasca hacía presagiar un fuera de juego que no existía. Dos acciones que le permiten ganar confianza para hacer una gran temporada goleadora y llegar a esa cifra que se ha marcado: "Nunca me mojo... Hay que ser ambicioso".

referencia con dani vidal

Cueto tiene la referencia goleadora de otro delantero asturiano, Pablo Fernández, que llevaba dos temporadas a las órdenes de Dani Vidal en el Nástic con buenas cifras, alcanzando la pasada campaña también esos 15 goles: “Lo hablé con el míster... Es muy buena referencia para fijarse en él e intentar esa cifra”. El año pasado, en Segunda RFEF, Javi Cueto ya cuajó una buena temporada goleadora, alcanzando la cifra de 13 goles, tres de ellos en Play Off y muchos de ellos importantes, dando puntos al Real Avilés. Esta campaña, con 24 años, está ante la oportunidad de consolidarse en la categoría con el Real Avilés

"competitivos y ambiciosos"

El delantero participó este lunes en el programa 'Zona Mixta', en el canal de Youtube del Real Avilés Industrial, en el que también estaba presente Borja García, de COPE Avilés y Luis Castro, ex jugador y ex entrenador del conjunto blanquiazul. Javi Cueto también habló sobre la temporada que está cuajando el equipo y sobre los objetivos para esta campaña: “Hay que ser competitivos e ir paso a paso, también sabiendo que hay que ser también ambiciosos”.