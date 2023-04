Irarragorri y Tebas "abiertos a un derbi asturiano en México"

Proyecto de Orlegi en el Sporting

"El proyecto lo tienen muy claro en perspectiva de medio largo plazo. Reformar Mareo es pensar en ese medio largo plazo, en la formación de jugadores... Cuando ves las reformas que se quieren hacer para Mareo ves ese proyecto. Y eso es lo importante en la industria del fútbol. Que los clubes tengan proyecto. Es lo que necesita el Sporting y muchos más clubes. Por eso el CVC el 70% va destinado a infraestructuras. Es una garantía de futuro y de éxito. Desde la última vez que vine ha evolucionado mucho el Sporting y el fútbol español. El Sporting ha avanzado mucho en control económico y la llegada de Orlegi le hará avanzar mucho más. Eso no implica que vayan a llegar grandes jugadores, pero sí que se pueda invertir sin perder capacidad. El mensaje es de inversión y crecimiento, pero con orden. Y empezando por Mareo. Hoy leía una entrevista a Olabe,y recordaba la Real Sociedad, y el proyecto 80-20. 80% jugadores de la zona y 20% foráneos. Han hecho ese proyecto y han tenido paciencia. Por ahí se empieza".

Posibilidad de un derbi asturiano en México

"Siempre estamos abiertos, pero es una cuestión de los clubes. Vamos a apoyar la gira en verano del Sporting y vamos a llevar a otros equipos allí. Hay muchísimos aficionados al fútbol español. El derbi es una decisión de los clubes y cuando lo decidan estaremos apoyando. Hay mucho asturiano de tercera generación y eso le da muchísimo valor".

¿Cómo ha cambiado el Sporting?

"García Amado se quejaba profundamente, dijo que no iba a poder competir... Y luego subió el Sporting. Eso lanza el mensaje de que muchas veces no confiamos en lo que tenemos. Las gestiones hay que verlas con perspectiva. En aquella situación el fútbol español estaba sumido en una situación económica muy complicada. La gente se endeuda por la presión muchas veces o para intentar mantener la categoría. Se habla mucho de la Premier... Tiene un problema económico importante, los clubes están muy endeudados. No se han sabido autorregular como sí lo ha hecho el fútbol español. En 2013 y 2014 los clubes supieron autorregularse. Y el Sporting en ese momento tenía ese problema de deuda porque el sistema que teníamos llevaba a todos a deudas galopantes. Había excepciones como el Villarreal o el Numancia, pero era un problema endogámico".

"Pasamos de un Javier Fernández de muchos años en el club a alguien con ilusiones renovadas, mucha experiencia y que viene a dar aire fresco al Sporting. No solo con dinero, también con proyecto a medio o largo plazo. Es aire fresco, diferente e ilusionado".

¿Qué margen de mejora tiene El Molinón?

"Tiene un margen de mejora hasta lo que se quiera. Yo creo que hay que fijarse en lo que ha hecho Osasuna con su campo o el Levante. Se puede llegar a ese tipo de estadio con unas inversiones razonables. Este recorrido lo va a acelerar el Mundial si es que tenemos la suerte de tenerlo. Dentro de CVC muchísimos clubes están invirtiendo en sus estadios. Valencia, Sevilla, Betis... Hay que adaptar los estadios al 2023".

Sobre la polémica entre Valverde y Baena

"Antiviolencia va a entrar de oficio. Esperaremos la resolución. Es una agresión en un estadio de LaLiga. La provocación es un atenuante, no una justificación. Será Antiviolencia o Competición los que deben poner las sanciones. Es una acción reprobable. Y la provocación que se dice que hay también lo sería, pero en otros niveles.

Sobre el arbitraje

"Hay una Asamblea con dos puntos, uno es el convenio colectivo de AFE y el segundo es el arbitraje. Tenemos una profunda reflexión sobre el arbitraje. Si no lo hiciésemos los clubes sería un error. Venimos con una desazón importante a raíz del arbitraje y del VAR, que se hace muy grande cuando toca a los grandes, pero ocurre en muchos estadios. El tema de Canales, el fuera de juego del Cádiz - Elche... Hay cosas que nos parecen raras, que la Premier lleve 25 rojas y nosotros 120. Que no digan que nuestro juego es más duro o más marrullero. No es verdad. Casemiro por ejemplo nunca fue expulsado en España y en Inglaterra lleva dos. Hay que hacer una reflexión importante. Pagamos por un servicio que es la mayor justicia y parte del espectáculo y queremos seguridad y equidad. Cada vez se ha ido oscureciendo todo esto. Y hablamos de otros modelos de gestión de arbitraje, como en Inglaterra, EEUU o Alemania, con gestiones independientes. No estamos inventando nada. Estamos yendo a lo que está ocurriendo en otras competiciones. En esto podemos copiar al fútbol inglés".

"Ya va siendo hora que hable Laporta y dé explicaciones. Es el mayor daño reputacional que se le está haciendo al fútbol español de la historia. Han pasado más de dos meses. A ver que nos puede aclarar. Si es lo que ha dicho en la carta a FIFA o UEFA no aclara nada. La pregunta es muy clara. ¿Para qué se pagaron esas cantidades de dinero? ¿Por qué Negreira dijo que era para asegurar la neutralidad? ¿Por qué el hijo de Negreira también cobraba por hacer informes? Hay que centrar el tema. Imaginemos que no hubiese estado prescrito. Sería un expediente disciplinario y no habría muchas alternativas en cuanto a la sanción. No se puede hacer. Cuatro presidentes diferentes y nadie detectó este pago. Estoy ansioso por esas aclaraciones y el resto de clubes también".

Opinión sobre la multipropiedad

"La multipropiedad mientras no compitan equipos entre ellos... En Europa entendemos que dos equipos en la misma categoría con los mismos dueños no es lo correcto. En España no se permite".

¿Qué impacto tiene en México la llegada de Orlegi y Pachuca al fútbol asturiano?

"Claro que crea sinergias. Ahora la Liga Smartbank se retransmite en México. Medir el impacto a tan corto plazo sería un error. Hay que dar tiempo al trabajo y a las estrategias de este verano por ejemplo. Es un error pensar que vas a tener un resultado inmediato. Eso hay que ponerlo en valor en próximos años, no en ocho meses".

¿Está abierto a sacar todos los horarios del tirón al principio de la competición, como hace la Premier?

"Eso es una 'fake news'. La Premier tampoco saca los horarios en julio, porque no sabe cuándo será la Champions o las Copas. Sacamos los horarios con tres o cuatro semanas de anticipación. Ponemos los horarios de acuerdo con Primera. Nos gusta sacarlos coordinados con Primera para buscar la máxima posibilidad de asistencia. Y vigilamos mucho los horarios para los desplazamientos de los aficionados. Hay 21 equipos más y dos canarios. Y un mercado audiovisual que tenemos que atender".

Palabras de Alejandro Irarragorri

"Fuimos muy cuidadosos a la hora de elegir la Liga en la que queríamos invertir. Tengo la fortuna de haber compartido con Tebas y de conocer su visión y la reestructura que lleva haciendo desde 2015 y que hoy mantiene a LaLiga con una economía sólida y saludable. Hemos hablado mucho de la posibilidad que tiene un club de abanderar una región como es Asturias y trascender fronteras. Por ello hemos iniciado un Club de Empresarios en la región. Y con una misión comercial, acompañando al equipo en la pretemporada. Será una pretemporada, que ya tiene tres partidos amistosos contra Santos, Atlas y Atlético La Paz. El derbi seguramente no tenga encaje este verano. La agenda del Sporting no lo permitiría, pero estamos siempre abiertos a trabajarlo".