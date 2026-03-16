El tablero político de Zamora no se mueve: PP y PSOE empatan a procuradores y Vox mantiene su escaño

Las elecciones autonómicas celebradas este domingo en la provincia de Zamora han dejado un escenario político prácticamente idéntico al de 2022. Con el escrutinio ya finalizado, el reparto de procuradores en las Cortes de Castilla y León vuelve a repetirse: tres representantes para el Partido Popular, tres para el PSOE y uno para Vox.

El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en la provincia con 30.981 votos, lo que representa el 38,12 % del total, mejorando su porcentaje en más de cuatro puntos respecto a los anteriores comicios. Por parte de los populares, los procuradores serán Leticia García, José Luis Barrigón Vega e Isabel Blanco.

El PSOE, por su parte, conserva su representación con tres procuradores —Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García— aunque registra un ligero descenso electoral, con 24.843 votos y el 30,57 % del apoyo en las urnas. Vox completa el reparto con un procurador, María Luisa Calvo, tras lograr 16.134 votos, lo que supone el 19,85 % del total y una leve subida respecto a 2022.

Una participación notablemente mayor

Uno de los datos más destacados de la jornada electoral en Zamora ha sido el aumento significativo de la participación, que alcanzó el 63,23 %. Esto supone casi diez puntos más que en la convocatoria anterior. En total, 87.507 zamoranos acudieron a votar de los 138.373 inscritos en el censo electoral, mientras que la abstención se situó en el 36,76 %.

Del conjunto de votos emitidos, el 98,59 % fueron válidos. Dentro de ellos, 84.903 papeletas correspondieron a candidaturas, mientras que los votos en blanco sumaron 1.371 y los nulos ascendieron a 1.233.

La capital, decisiva para el tercer procurador socialista

Uno de los momentos clave del escrutinio se vivió durante la disputa por el último procurador de la provincia. Las previsiones previas ya apuntaban a un reparto muy ajustado, con seis escaños prácticamente definidos y uno en disputa entre varias formaciones.

Finalmente, el PSOE logró mantener ese tercer representante gracias, en gran parte, al comportamiento electoral en la capital zamorana. Aunque los socialistas retrocedieron ligeramente en porcentaje respecto a procesos anteriores, su ventaja sobre Vox en la ciudad resultó determinante para asegurar el escaño.

En el conjunto de la provincia, la suma de votos de PP y Vox superó ampliamente a la del bloque progresista, pero la distribución del voto permitió a la izquierda conservar tres de los siete procuradores, dejando el reparto final en cuatro para la derecha y tres para la izquierda.

En cuanto al resto de candidaturas, ninguna logró representación. Formaciones como UPL o IU se quedaron por debajo del 3 %, mientras que otras fuerzas como Podemos o Ciudadanos registraron un importante retroceso en apoyo electoral.

Así, pese a los cambios en porcentajes y participación, el equilibrio político en Zamora permanece prácticamente intacto tras estas elecciones autonómicas.