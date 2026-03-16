Extremadura convoca 304 plazas para el Cuerpo de Maestros con exámenes en junio

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se convoca el procedimiento selectivo para el Cuerpo de Maestros en la región. En total, se ha lanzado una oferta de 304 plazas, y los exámenes correspondientes se celebrarán a partir del próximo mes de junio.

Distribución de las plazas

La distribución de las vacantes por especialidades es la siguiente: 139 plazas para Educación Infantil, 41 para Pedagogía Terapéutica, 40 para Educación Primaria y 39 para Audición y Lenguaje. La oferta se completa con 25 puestos para Música, 10 para Inglés y otros 10 para Educación Física.

Plazos y procedimiento

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el 19 de marzo hasta el 1 de abril. La resolución también regula la integración de aspirantes en las listas de espera, tanto ordinarias como supletorias, así como la valoración de méritos de quienes ya forman parte de ellas.

Un decreto para desbloquear la convocatoria

Esta convocatoria se ha podido materializar gracias a un decreto-ley aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno en funciones y consensuado con Vox. Dicha norma modifica la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos con el objetivo de adaptar la capacidad de un ejecutivo en funciones a las "necesidades reales" de la ciudadanía.

De este modo, el decreto-ley permite al gobierno en funciones firmar convenios, tramitar expedientes y gestionar procesos selectivos ya comprometidos. Según ha informado la Junta, la tramitación de la convocatoria para el Cuerpo de Maestros se veía "directamente afectada" por las limitaciones de la normativa que estaba vigente hasta ahora.