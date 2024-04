Gaspar Campos sobre su futuro: "No pienso en eso; solo quiero cumplir el objetivo con el Sporting"

El Real Sporting de Gijón quiere dejar atrás las dos derrotas consecutivas, frente a Amorebieta y Racing de Santander, para enfocarse ya en su próximo rival, el Mirandés de Alescio Lisci.

Los rojiblancos se enfrentan este domingo (16:15 horas) en Anduva un equipo que pelea por la salvación, con cuatro puntos de margen sobre el descenso que en estos momentos marca el Albacete Balompié. Por su parte, el Sporting se sitúa en décima posición tras la derrota ante el Racing, a tres puntos del playoff.





Entrenamiento y declaraciones de Gaspar Campos

El Sporting ha vuelto al trabajo este martes en Mareo tras el descanso de domingo y lunes, con la novedad de Victor Campuzano, que ha completado la sesión con el grupo, en la recta final de su recuperación. Ramírez no podrá contar con Pascanu, Izquierdoz ni Guille Rosas de cara al choque en Anduva.

Al término de la sesión, Gaspar Campos ha comparecido en sala de prensa.

Derrota contra el Racing. "Estos últimos partidos no refleja el trabajo que llevamos toda la temporada. Creo que debemos de quedarnos con los buenos momentos de nuestros partidos. El Racing no tiene ninguna ocasión clara de gol y nosotros tenemos varias, entre ellas la mía. No estamos descolgados, es un palo muy duro para el vestuario. La realidad es que estamos a tres puntos del playoff. Nuestro objetivo y nuestro reto es ir al campo del Mirandés y volver a reengancharnos".

Margen de mejora en el manejo de los partidos. "Contra el Racing en casa hacemos lo más difícil y nos terminan remontando. En Amorebieta también perdemos por detalles y ahora a final de temporada necesitamos trabajar entre semana para competir más en ese sentido.

Autocrítica del vestuario. "Ser más competitivos en momentos clave de los partidos. Tener esa tranquilidad y meter el 2-0, no ir tan rápido por la victoria".

¿Cómo está el equipo físicamente? "Me encuentro bien físicamente. La temporada es larga y todos los equipos tienen bajones físicos. En estos partidos, se ve entrenando, hay ritmo de piernas en el equipo. Es normal que falten piernas en un partido de ida como el del Racing".

Objetivo del ascenso directo. "En ese momento mirábamos hacia el ascenso directo y ahora lo tenemos algo más complicado".

Interés de otros equipos en el mercado de invierno. "No sé si el interés era real o no. El objetivo era renovar con el Sporting, es un paso que yo quería dar porque es mi club, el club que me lo dio todo. No pienso en nada más que en terminar la temporada, conseguir 27 puntos. No tengo nada más en la cabeza en este momento".

Partido ante el Mirandés. "Puede ser un partido similar a Amorebieta: rocoso. Anduva ayuda a que haya más espacios, que podamos jugar algo más en nuestro juego.

Posición ideal. "Más cómodo estoy donde jugué contra el Racing, tirado a la izquierda con libertad para jugar por dentro. Se lo dije al mister, que de segundo punta me encuentro más cómodo. Me cuesta jugar más de espaldas ocn un central detrás. Estoy más comodo en la izquierda y creo que mi rendimiento es mejor en esa zona".

Cuatro derrotas seguidas fuera de casa. "No pensamos mucho en rachas ni dinámicas. Nos costaría más todavía. A principio de temporada nos costó los partidos a domicilio y creo que tenemos que darle la vuelta como lo hiicmos después de perder ante Valladolid o Racing de Ferrol".

¿Objetivo personal de goles? "A principio de temporada mi objetivo era superarme a mí mismo. Y en lo que queda de temporada superar estos diez goles".

ESCUCHA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE GASPAR CAMPOS