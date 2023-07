El presidente del Sporting de Gijón, David Guerra, habló sobre la oferta del Barcelona Sporting Club de Guayaquil por Miguel Ángel Ramírez.

¿Tiene Ramírez una oferta del Barcelona de Guayaquil de Ecuador?

"Tiene una propuesta, como ha tenido otras y eso demuestra su valor. Hasta ahí. Tiene contrato y hasta la fecha le he visto compromiso de estar aquí. No tengo nada más que decir. Al ver todo el revuelo hemos hablado y es verdad porque en Ecuador es conocido, pero no hay nada más que hablar".

¿Valora o descarta esa propuesta?

"Simplemente me ha informado, no me ha comunicado nada más a esta hora. Hay un contrato de por medio. Nadie se ha dirigido a nosotros y la prensa de allá está informando. El míster me ha dicho esto, no hay nada más".

Mercado de fichajes.

"Hay cuatro fichajes, Rubén lo sabe y ha valorado el nivel de la plantilla. ha habido cedidos que han venido y muchos jugadores entrenando. Veo a Gerardo tranquilo ahora, sin estar pendiente de mil llamadas. El mercado está ahí, pero el timing no lo sabemos. Puede que sea mañana, pero no te lo puedo asegurar porque te estaría mintiendo. También sabemos que es importante que lleguen lo antes posible los fichajes".

¿Se solucionará pronto el asunto de Ramírez?

"Claro, se tiene que solucionar rápido. Es como lo de los fichajes: cuanto antes tiene que solucionarse y más en temas delicados".