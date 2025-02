Dani Calvo y la 'pauta' de Almería: "Un buen equipo como el Oviedo tiene que tener atrevimiento con balón"

Dani Calvo, uno de los capitanes del Real Oviedo, analizó la actualidad del conjunto carbayón tras el empate en el Power Horse Stadium ante la UD Almería, en un partido marcado por la polémica actuación de Ais Reig, colegiado del encuentro.

¿Mejor partido de la temporada ante el Almería? "Fue muy buen partido. Con balón fue de los mejores partidos, aunque es cierto que te dejaban jugar. Fuimos muy verticales y merecimos más goles. En la fase defensiva, contra uno de los equipos más fuertes en ataque, conseguimos minimizarlos. Es imposible que no te hagan ocasiones".

Trabajo defensivo. "Tenemos que tener personalidad con balón. Somos un equipo con diferentes variables en el campo. Hay jugadores para darle amplitud al equipo y otros con buen pie por dentro. Hay que atreverse a jugar por dentro porque tenemos jugadores con calidad para tenerla. Tener eso da sus frutos".

Almería - Oviedo

Luis Suárez. "Le he marcado varios años, pero este año está muy bien de físico y está haciendo muchos goles. Aunque tengas ventaja con él te la recorta con la capacidad que tiene. Es el mejor delantero de la categoría. En el gol creo que lo tenía bien cogido, pero el pase fue muy preciso y me gana ese medio metro por la espalda. Asumir, corregir y pensar en el siguiente partido. Estamos a un punto del ascenso directo y es lo que nos tiene que preocupar".

Gol fantasma de Colombatto y polémica conversación de Ais Reig. "La conversación la escuché después del partido y es un exceso de sinceridad. No hacía falta hacer ese comentario porque se ve un choque entre dos compañeros. Los árbitros en esas jugadas se lavan las manos y se quitan de problemas pitando faltas en ataque. El rechace no nos cayó a nosotros, pero pudo haber sido gol. ¿El gol de Colombatto? El poste no está alineado con la línea, pero el balón traspasa la línea. Es gol segurísimo".

¿Mejora la plantilla en el mercado de invierno? "Sí, seguro. Es complicado acertar en un mercado de invierno y la dirección deportiva, que ha hecho un gran trabajo, lo ha conseguido. Van a ser muy importantes de aquí a final de liga. En partidos atascados son jugadores con capacidad para controlar los partidos. Esa experiencia y ese poso que tienen nos ayudará de aquí a final de temporada".

Real Oviedo Dani Calvo con el brazalete del Real Oviedo.

Partidos antes equipos de abajo. "Son partidos importantes. El rival da igual porque todos son difíciles, se vio ayer en el Levante - Racing de Ferrol. Lo que nos llevará al éxito es afrontar todos los partidos como si fuera el último. La motivación de cada jugador es la que se ponga cada uno y no hay mayor motivación que ascender a Primera División. Si queremos estar en ascenso directo tenemos que ir a ganar siempre, empezando por el lunes contra el Eldense".

De la Hoz. "En salida de balón nos ayuda mucho porque ha estado en equipos con esa propuesta, pero yo subrayaría mucho su capacidad sin balón. Se sabe colocar y a los defensas nos ayuda mucho".

Eldense. "Es un rival complicado, pero tenemos mucho autoestima y confiamos en nosotros mismos. Tenemos que seguir con este mismo carácter, con este mismo fútbol que está siendo muy bueno. Así estaremos más cerca de ganar el partido".