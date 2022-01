Balance desde su llegada a Oviedo

"El balance es positivo. Venía de unos meses complicados en Parma. Me encontré con una ciudad y un equipo muy bueno. Me acogieron de la mejor manera. Me encuentro en un momento muy feliz".

¿Mejor en 4-4-2 o en 4-3-3?

"No hay mucha diferencia. Me encuentro bien en cualquiera de las dos formas".

¿En qué ha crecido más?

"Los primeros meses me costó jugar sólo dos en en centro del campo. Hoy por hoy no tengo problemas, se ha visto que he crecido bastante en cuanto a confianza y en todos los aspectos. Estoy muy contento de estar aquí".

¿Más cómodo en ataque o en defensa?

"Cuando era pequeño jugaba más adelante y me gustaba acercarme más al gol, estar cerca del área. Pero también sé que lo defensivo es fundamental en un equipo. Es bueno hacer un 'mix' de las dos fases para ayudar al equipo".

¿Merece el Oviedo más puntos de los que tiene?

"Si miras los equipos que hemos perdido o empatado, hay varios partidos que nos queda el sabor amargo por no sumar los tres puntos. Creo que merecíamos algún punto más, obviamente".

¿Qué le falta al Oviedo para llegar al playoff?

"Es cuestión de créerselo un poco más y arriesgar. El último partido lo hicimos perfecto, contra un gran rival. Hay que seguir creyendo. El grupo demostró mucha fuerza en lo grupal en el partido de la Ponferradina, que faltábamos varios jugadores. Eso quiere decir que el grupo 'está' y que nosotros vamos a dar baralla en todos los campos donde juguemos".

¿Valoras quedarte en Oviedo la próxima temporada?

"Sí, obviamente. Me encuentro muy bien. Mi familia también aquí. Esperemos a ver qué pasa, pero mi deseo es subir con el Oviedo".