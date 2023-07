Borja Bastón: "He encontrado mi sitio; creo en el proyecto que se está haciendo"

Borja Bastón fue el primer protagonista de la pretemporada del Real Oviedo. El capitán azul compareció ante los medios de comunicación para abordar sus primeras sensaciones a menos de un mes para el arranque de LaLiga Hypermotion.

¿Cómo te encuentras en estos primeros entrenamientos?

"Me encuentro bien. La pretemporada es una parte muy importante para preparar el año. Los entrenamientos están siendo intensos, estoy tratando de coger el ritmo".

Todos disponibles después de un año con muchas lesiones.

"Lo del año pasado no fue normal. El año anterior no tuvimos casi ninguna lesión, siempre disponibles. Espero que se haya quedado en el pasado y que esta temporada no haya esos problemas".

Temporada para reivindicarse.

"La segunda vuelta no fue nada buena. Tuve varios problemas físicos que nunca había tenido. Me costó recuperarme de una lesión y después recaí de otra. Al final de temporada se dijeron muchas cosas, pero uno sabe lo que pasó. No puedo hablar, son cosas que se quedan dentro. Con ganas de este año".

Te has asentado en Oviedo.

"He encontrado mi sitio, estoy súper a gusto y creo en el proyecto que se está haciendo. Ojalá podamos hacer algo bonito".

¿Cómo influye que siga el mismo entrenador y la mayoría de la plantilla del año pasado?

"Creo que ayuda mucho. Que el míster sea el mismo, que sigamos muchos jugadores".

El club busca un nuevo delantero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es una cosa del míster y del club, quieren reforzar esa parcela. Nosotros encantados que venga gente a sumar".

Comparación con la pretemporada del año pasado.

"No quiero desmerecer el trabajo de nadie. Cada uno tiene su forma de trabajar. Cervera es intenso, es trabajo, es 'correr, correr y correr'. Son entrenamientos duros, pero son necesarios para encarar este año".

Competencia con Álex Millán.

"Tanto Álex como todos los que han venido son gente joven, con ganas de aprender. Quieren aprender presiones, cómo trabaja el míster. Álex Millán me ha llamado la atención estos días".

Después de varios años comenzando mal la temporada, ¿será este año el que comience bien?

"En fútbol se sufre mucho, no creo que lo pasemos 'bien'. La idea del míster es muy clara, salimos al campo sabiendo lo que hay que hacer en cada momento. Es importante ir partido a partido, aunque suene a tópico".

¿Objetivo personal de la temporada?

"Estar disponible, estar bien y ayudar a mis compañeros lo que necesiten. Y meter cuantos más goles mejor".