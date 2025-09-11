Así afecta el 'Virus FIFA' al Real Oviedo: próximas ventanas, Copa de África y viajes transoceánicos

Con el nuevo panorama en la Primera División, el Real Oviedo afronta situaciones que requieren también una adaptación. No es novedoso para el conjunto azul que haya jugadores convocados con su selección, ya ha pasado en los años de Segunda, pero que el número ascienda hasta seis sí que es nuevo. Y podrían ser más. Eso supone un reto también para la plantilla, ya que habrá jugadores que ante el Getafe tengan que dar un paso adelante debido a posibles cambios para dosificar las cargas de los que han estado con sus selecciones. Esto se repetirá en varias ocasiones. Y en una de ellas, durante más tiempo y sin que la Liga pare, como es una competición continental. Luis Millán, experto en fútbol internacional que forma parte del equipo de Deportes COPE desgrana el calendario internacional en Deportes COPE Asturias.

Uruguay Fede Viñas celebrando un gol en el partido con Uruguay en el último parón

internacionales azules

David Carmo, Rahim y Moldovan jugaron los 180 minutos con Angola, Níger y Rumanía. Sibo el segundo partido entero del parón con Ghana, y Rondón y Viñas no jugaron todos los minutos con Uruguay y Venezuela, pero afrontaron un largo viaje con un cambio horario importante por el medio. De hecho ambos estarán poco más de 24 horas en rutina antes del encuentro liguero del sábado. A estos seis hombres se podría unir Hassan con Egipto en próximos parones, ya que el combinado egipcio ha puesto sus ojos en él para próximas convocatorias. Más allá de los retos de plantilla que esto supone, también es una preocupación porque es una situación que se repetirá varias veces a lo largo de la campaña. Los demás 'parones' serán en octubre, noviembre y marzo. El de junio no afecta a la Primera División, ya que ahí habría concluido ya la competición.

EFE Haissem Hassan mira desafiante tras asistir a Dendoncker en el gol del Oviedo.

COPA DE ÁFRICA

Este año también se disputa la Copa de África. Angola y Egipto la juegan y eso hace que el Oviedo pueda quedarse sin David Carmo y Hassan en sus filas, dos hombres que apuntan a ser claves esta temporada. Para fortuna azul, ni Ghana con Sibo ni Níger con Rahim disputan esta competición. Que empieza el 21 de diciembre y se prolonga hasta el 18 de enero. En ese periodo de tiempo el Real Oviedo recibe al Celta y al Betis y visita al Alavés y Osasuna. La hipotética estancia de los internacionales en el torneo dependería de la progresión de su selección y Egipto es siempre una de las favoritas, por lo que su participación podría adentrarse en el mes de enero. El azar ha querido que las dos selecciones que podrían tener jugadores del Real Oviedo estén en el mismo grupo. Y solamente pasan dos, por lo que aumentarían las posibilidades de que alguno de esos combinados finalice su participación en diciembre y no afecte a los partidos ligueros del mes de enero. Todo esto se vería agravado en el caso de que Costa de Marfil convoque a Eric Bailly, circunstancia que de momento no está sucediendo.

LaLiga Rahim protesta una jugada en el Nuevo Mirandilla.

cruzar el océano

Los dos delanteros azules, Viñas y Rondón, también son habituales en las convocatorias de Uruguay y Venezuela. Y salvo sorpresa, seguirán siéndolo. Uruguay ya está clasificada para el Mundial de 2026 y Venezuela ya ha quedado sin opciones. Más allá del largo viaje, lo que también torpedea en este caso el retorno de Viñas y Rondón es la diferencia horaria. Ya que por ejemplo esta semana ambos jugaron en la madrugada del martes al miércoles hora española. Y eso ha hecho que el regreso se demore hasta el jueves a última hora y dificulte que puedan participar el fin de semana en condiciones óptimas. Una situación que tiene pinta que no será excepcional esta temporada.