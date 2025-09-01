El Real Oviedo rechaza una oferta de 6 millones por Haissem Hassan

Poco ha tardado Haissem Hassan en encontrar pretendientes tras las primeras jornadas en LaLiga EA Sports y su brillante actuación ante la Real Sociedad. El foco de la Primera División ha despertado el interés de Francia por los servicios del extremo oviedista.

En las últimas horas de mercado en la Ligue 1, que se cerró a las 20:00 horas, llegó a las oficinas del Carlos Tartiere una oferta formal por valor de 6 millones de euros que el Real Oviedo ha rechazado. El club carbayón considera a Hassan un jugador importante y considera que puede revalorizarse esta temporada en Primera División.

Hassan llegó al Carlos Tartiere procedente del Villarreal a cambio de 1'5 millones de euros y tiene contrato en la capital del Principado hasta 2027.