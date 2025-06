Álex Corredera, el 'primero' del Sporting: "El objetivo es devolver a este equipo a donde se merece estar"

Álex Corredera ya está en Gijón. El que se convertirá en primer fichaje del Real Sporting de Gijón para la temporada 2025/26 aterrizó este martes en su nueva ciudad para estampar su firma en el contrato que le vinculará al club rojiblanco las próximas tres temporadas.

PRIMERAS DECLARACIONES EN GIJÓN

A falta de oficialidad, Álex Corredera hizo sus primeras declaraciones a las puertas del Hotel Zentral Rey Pelayo: "Muy feliz y contento. Vengo a pasar las pruebas médicas y cerrar todo con el club. Feliz de llegar a este gran club y por la oportunidad de estar aquí. Deseando dar todo de mí para que esto funcione y salga bien", expresó.

Asier Garitano, que está teniendo impacto en la planificación y los fichajes de la temporada 2025/26, ha sido una pieza fundamental para que Corredera llegue a Gijón. "Importante conocer a Asier, estuvimos un año juntos en el Sporting. Feliz también porque un club como el Sporting se haya interesado por mí. Con muchas ganas de empezar, de representar este escudo y defenderlo a tope. Ganas también de conocer a esta afición de la que todo el mundo me habla maravillas, además lo he vivido cuando he jugado aquí".

"Tengo experiencia en Segunda División. He pasado momentos buenos y malos, he jugado un playoff de ascenso a Primera. Espero ayudar en el centro del campo a generar juego. También a nivel defensivo aportar lo que sé y sumar para cumplir con el objetivo de devolver a este equipo a donde se merece", remató.