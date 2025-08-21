Agustín Lleida abre la puerta a posibles salidas en el Real Oviedo: "Tratamos de tener la mejor plantilla posible"

Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, analizó el mercado de fichajes del club carbayón aprovechando la presentación de Leander Dendoncker.

Lleida confirmó el inminente anuncio oficial de la llegada de Josip Brekalo, explicó la negociación fallida con el central Filip Benkovic y abrió la puerta a salidas en caso de que continúen produciéndose llegadas en forma de fichajes.

Josip Brekalo. "Ya está en Asturias y faltan los últimos trámites. Esperamos cerrarlo a lo largo de la tarde".

Recta final de mercado. "Está todo abierto, tanto las salidas como las llegadas. Nuestro objetivo es darle al mister las mejores herramientas para competir".

Negociación fallida por Filip Benkovic. "Hicimos una oferta por el jugador, pero fue rechazada. En estos momentos no estamos negociando por él".

Prioridad en el mercado. "Por número la prioridad es el lateral izquierdo. Estamos muy contentos con Rahim, pero solo está él en esa posición. Un central también es una opción".

El delantero. "No es tan prioritario porque ya tenemos tres delanteros, pero si aparece algo que nos mejore iremos a por él".

Posibles salidas. "Tratamos de tener la mejor plantilla posible. Si se producen fichajes y no hay fichas tendrá que haber salidas".

Borja Sánchez. "Si llegan los jugadores que queremos no tendrá sitio en la plantilla".

Tope salarial. "El club está haciendo una gran labor. El departamenti de marketing y la campaña de abonados nos han ayudado mucho. Es mayor que en Segunda, obviamente, pero los sueldos son mucho más altos. El objetivo es que esté lo más equilibrado posible y que podamos inscribir a todos los jugadores que queremos".