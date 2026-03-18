Zaragoza se vuelca en su Semana Santa más internacional para revivir 700 años de historia

La Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, se prepara para llenar un año más las calles de devoción con más de 16.000 cofrades y 53 procesiones. En un acto de presentación en el Ayuntamiento, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida a una nutrida representación de las cofradías. "Hoy nos reunimos para abrir las puertas de la casa de todos los zaragozanos a uno de los momentos más sentidos y auténticos de nuestra ciudad, nuestra Semana Santa", ha manifestado Chueca.

EDUARDO MORENO / ZPHOTO Imagen de una de las procesiones de la Semana Santa en Zaragoza.

Acompañada por la consejera de Cultura, Sara Fernández, y el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, la alcaldesa ha destacado la colaboración para ultimar los detalles de una celebración que tendrá lugar entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Durante estos días, la tradición religiosa convivirá con una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio que consolida este periodo como el segundo de mayor actividad turística para la ciudad, solo por detrás de las Fiestas del Pilar.

Siete siglos de devoción

En el acto de presentación, la alcaldesa ha subrayado que la Semana Santa es "una tradición que hunde sus raíces en más de 700 años de historia, siete siglos en los que, generación tras generación, se ha transmitido con identidad, memoria y fe". Estas raíces, ha añadido, recuerdan que Zaragoza no solo se construye con el presente, sino también con la memoria y el legado de su pasado.

Zaragoza es una ciudad que sabe cuidar su historia, protege sus tradiciones y honra lo que la ha hecho ser lo que es hoy"

Chueca ha afirmado que la ciudad "sabe cuidar su historia, protege sus tradiciones y honra lo que la ha hecho ser lo que es hoy". En este sentido, ha puesto en valor el papel de los cofrades: "En ese latido de la ciudad nuestros cofrades ocupan un lugar fundamental. Miles de hombres y mujeres que, con dedicación silenciosa y generosa, mantenéis viva esta tradición durante todo el año". Como prueba de este compromiso, ha destacado el proyecto del Museo de la Semana Santa de Zaragoza, que se ubicará en el antiguo colegio Concepción Arenal.

Un lugar donde cualquier persona que visite Zaragoza pueda comprender la profundidad y la riqueza de nuestra Semana Santa"

Un impacto económico millonario

La relevancia de esta celebración se refleja en su impacto económico, valorado en 61.681.276 euros según un estudio de la Universidad de Zaragoza. El informe identifica los monumentos (48,7%) y la cultura (19,3%) como los principales atractivos que motivan las visitas durante estas fechas, seguidos del ocio y el deporte. Este flujo de visitantes es un motor clave para la economía local, beneficiando a sectores como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos.

TURISMO DE ARAGÓN Imagen de una de las procesiones de la Semana Santa de Zaragoza.

Para atender la demanda de información, se han editado 20.000 folletos con horarios, recorridos y un plano de la Procesión del Santo Entierro. Además, la aplicación móvil [sSantaZgz] permite seguir las procesiones en tiempo real y conocer cualquier incidencia. La app experimentó un notable crecimiento en su última edición, con 52.771 descargas, un 15% más que el año anterior, consolidándose como una herramienta fundamental para zaragozanos y turistas.

El sonido de 4.000 tambores

El estruendo de 4.000 tambores y bombos volverá a ser la banda sonora de la ciudad, acompañando a los pasos en las 53 procesiones programadas. Entre ellas, destaca la Procesión General del Santo Entierro en la tarde de Viernes Santo, considerada la más larga y antigua de España por la participación multitudinaria de todas las cofradías. Este acto solemne es uno de los momentos culminantes y más representativos de la Semana Santa zaragozana.

El cartel de este año, protagonizado por la Real Hermandad de Cristo Resucitado, simboliza la continuidad generacional y la esperanza. El pregón, que marca el inicio oficial, correrá a cargo de Jorge Gracia Pastor, cofrade de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores desde 1972 y miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, un profundo conocedor de esta tradición.

La oferta turística se completa con la [Ruta Cofrade], organizada por Zaragoza Turismo, que ofrece visitas guiadas por las iglesias más emblemáticas. A esta se suman otras rutas como las del 'Casco Histórico', 'Dos Catedrales' o servicios como el Bus Turístico y el Megabus familiar. Para finalizar la experiencia, la XVI edición de 'Gastropasión' reunirá a numerosos restaurantes que ofrecerán menús de Cuaresma con productos de Aragón, fusionando fe y gastronomía.