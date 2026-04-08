Zaragoza saborea la primavera hasta el viernes antes de un giro térmico el domingo

Zaragoza vive estos días un anticipo de primavera en estado puro. El tiempo estable y las temperaturas suaves marcarán la tónica general hasta el viernes, en una semana que invita a disfrutar del exterior. Los cielos se mantendrán despejados o con escasa nubosidad, sin lluvias a la vista y con un ambiente templado en las horas centrales del día.

Otro de los factores que contribuirá a este ambiente apacible será la relativa calma del viento. El cierzo, un fenómeno habitual en el valle del Ebro, dará una tregua, lo que permitirá disfrutar aún más de estas condiciones suaves y llevaderas.

Un cambio brusco en el horizonte

Pero la estabilidad no se prolongará durante todo el fin de semana. La previsión apunta a que, a medida que avance el sábado, comenzarán a notarse las primeras señales de cambio, que se harán más evidentes el domingo, jornada que se perfila como el punto de inflexión de esta semana.

EFE Lluvia en Zaragoza

La entrada de aire más frío provocará un descenso acusado de las temperaturas en Zaragoza y su entorno. Este giro podría venir acompañado de una mayor nubosidad e incluso de un ambiente más inestable, rompiendo con la calma de los días previos.

De la manga corta a la chaqueta

El contraste será especialmente llamativo, pasando de tardes suaves a un ambiente más fresco en apenas unas jornadas. Este tipo de cambios rápidos no son inusuales en primavera, una estación caracterizada precisamente por su variabilidad atmosférica.

Así, tras varios días de bonanza meteorológica, el domingo obligará previsiblemente a recuperar la ropa de abrigo y a estar pendientes de una evolución del tiempo más propia de un inicio de estación que de un periodo plenamente asentado.