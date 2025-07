¿Sabes qué son las 'maripís'? La historia del curioso nombre que tienen las zapatillas de lona en Zaragoza

Si alguna vez has oído a un zaragozano decir que se ha puesto las 'maripís', no te confundas: no se trata de ningún modismo moderno ni de una marca de lujo, sino de una forma muy local -y muy entrañable- de referirse a las zapatillas de lona de toda la vida. Una expresión tan zaragozana como el cierzo o el ternasco, que ha pasado de generación en generación y que todavía hoy sigue viva en muchos hogares.

Es cierto que en diferentes lugares de España se les conoce con otras acepciones. En la zona de Cataluña, por ejemplo, las zapatillas de deporte o de lona se denominan como 'bambas', mientras que en otras como Madrid se les llama coloquialmente 'tenis'. En Zaragoza, esta denominación tiene una bonita historia detrás.

un origen con nombre propio

El origen del término se remonta a la posguerra, cuando en Zaragoza una zapatería local comenzó a fabricar unas zapatillas de lona que destacaban por ser cómodas, resistentes y, sobre todo, muy asequibles para la época. El dueño del negocio decidió ponerle a su tienda el nombre de su mujer, Pilar Casajús, a quien todos conocían cariñosamente como 'Maripi'.

Con el tiempo, y gracias al éxito de aquellas zapatillas, la clientela comenzó a referirse a ellas como “los maripís”, en honor a la tienda donde se vendían. Así, la marca y el calzado se fundieron en una misma palabra que, a día de hoy, sigue utilizándose como sinónimo de zapatillas de lona en la capital aragonesa.

mucho más que una palabra

Lo que comenzó como una denominación coloquial acabó convirtiéndose en un símbolo cultural. Incluso después de que la tienda cerrara y desapareciera del mapa comercial, el término 'maripís' permaneció en el habla popular. Para muchos zaragozanos, no hay otra forma más auténtica de llamar a ese tipo de calzado que con ese nombre tan nuestro.

Además, la palabra no solo transmite una manera de hablar, sino una forma de recordar una época: la de la sencillez, la creatividad local y el ingenio para salir adelante en tiempos difíciles. En cierto modo, llevar 'maripís' es llevar un pedacito de historia zaragozana en los pies.

santo y seña local

En un momento en el que las tendencias cambian a toda velocidad y las marcas globales dominan el mercado, rescatar términos como 'maripís' es también una forma de reivindicar lo propio. Porque Zaragoza no solo tiene sus expresiones, su acento y su carácter; también tiene palabras que solo se entienden aquí, cargadas de memoria y de cariño.

Así que si ves a alguien hablar con nostalgia de sus 'maripís', ya sabes que no es solo una manera de referirse al calzado, sino un guiño a una parte entrañable de nuestra historia cotidiana.