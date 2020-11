¿Es posible realizar pruebas de antígenos en las farmacias?

¿Y si las farmacias se adhirieran al sistema de pruebas que se realizan a los aragoneses? ¿Lograría eso agilizar trámite y aumentar las precauciones en los ciudadanos? Es el debate abierto que tenemos ahora mismo en España y que desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza también reclaman. Así nos lo ha contado su presidenta en los micrófonos de COPE, Raquel García.

Ha sido clara y rotunda: "Estamos disponibles y dispuestos para colaborar con la administración sanitaria. Creemos que la situación en nuestra Comunidad Autónoma es muy importante y para frenar este aumento, con una medida de este tipo, creemos que añadiríamos al sistema más de 730 farmacias para hacer el cribado de los test, cosa que sería especialmente interesante en las zonas rurales".

Recueda y recalca que "las pruebas PCR no se pueden hacer en las farmacias, porque necesita un aparataje que no tenemos", pero añade que"sí que podríamos hacer test de antígenos, hacer la toma de muestra con un test rápido. Pero no podríamos hacer PCR al carecer de la infraestructura".

Si uno echa un vistazo al mapa nacional de estos profesionales, García nos recuerda: "Muchas farmacias ya prestan servicios similares. No coniste más que en formarse perfectamente. Somos profesionales sanitarios perfectamente cualificados y con un aprendizaje que no es precisamente fácil. Además tenemos medios para comunicar con la Administración y así ofrecerles los resultados obtenidos".

¿GUERRA DE SECTORES?

Llegados pues, a este punto, parece que hay un enfrentamiento, una guerra en ciernes entre algunos de los sectores sanitarios en Aragón, pero también a nivel nacional, como ya está pasando en Madrid o Cataluña.

Raquel García ha dejado una interesantísima reflexión: "Entiendo que el ciudadano esté desconcertado ante esta situación con este, casi, enfrentamiento de profesiones que no tiene sentido. Las farmacias son mucho más accesibles y cuentan con garantías. Sería remar en la misma dirección. Solo se debería hacer con pacientes sintomáticos, eso sí, porque si no corremos el riesgo de detectar un falso negativo. Por eso este tipo de pruebas deberían estar vigiladas por la Administración Sanitaria".

