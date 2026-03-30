¿Qué hace la Policía francesa e italiana patrullando por las calles de Zaragoza esta Semana Santa?

Dos agentes de policía de Francia e Italia colaborarán con la Policía Nacional en patrullas conjuntas en Zaragoza durante esta Semana Santa, coincidiendo con uno de los periodos con mayor afluencia turística del año, en el marco del Proyecto Comisarías Europeas.

Esta iniciativa, impulsada por la Policía Nacional, busca reforzar la atención a los visitantes extranjeros, mejorar la seguridad ciudadana y facilitar la comunicación con turistas en caso de incidencias, especialmente en zonas de gran afluencia.

REFORZAR LA ATENCIÓN A LOS TURISTAS EXTRANJEROS

POLICÍA NACIONAL Agentes españoles acompañando a sus compañeros italianos y franceses.

Durante estas fechas, se desarrollarán en la capital aragonesa numerosos eventos, principalmente de carácter religioso y cultural, así como actividades deportivas de relevancia.

SON FECHAS CARGADAS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES

Los principales puntos de concentración de personas se ubicarán previsiblemente en la Plaza del Pilar y en toda la zona centro de la ciudad, con especial atención a las iglesias y centros religiosos.

En el ámbito deportivo, destacan las competiciones que tendrán lugar en el Pabellón Príncipe Felipe, que congregarán a un gran número de asistentes.

Los agentes extranjeros realizarán los mismos servicios y con los mismos horarios que sus compañeros de la Policía Nacional. Se distribuirán en diferentes turnos junto a los efectivos de las unidades policiales españolas en las que desarrollen su labor durante los días que estén en la capital aragonesa.

¿DE QUIÉN DEPENDERÁN ESTOS AGENTES?

En concreto, prestarán servicio en unidades dependientes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como son la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) y la Unidad de Intervención Policial (UIP).

POLICÍA NACIONAL Agentes españoles acompañando a sus compañeros italianos y franceses.

Este despliegue internacional tiene el objetivo de reforzar la seguridad durante una semana especialmente significativa para la ciudad, así como de consolidar la cooperación entre cuerpos policiales europeos, fomentando la confianza de los ciudadanos y turistas en el entorno urbano.