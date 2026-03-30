Decana Facultad Ciencias de la Salud de la UCAV: “El código deontológico nos sigue recordando que un médico no debe colaborar, ni facilitar la muerte de un paciente”

Mercedes Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV

El debate sobre el final de la vida ha cobrado una creciente relevancia social, médica y ética. Un debate en el que inevitablemente aparecen términos o conceptos como cuidados paliativos y eutanasia.

“Los cuidados paliativos requieren apoyo emocional, acompañamiento social y espiritual para el paciente y su entorno" Mercedes Sánchez Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV

Precisamente la Universidad Católica de Ávila, acaba de celebrar sus cuartas jornadas por la vida, que han estado centradas en los cuidados paliativos. El título “Aprender a cuidar cuando no se puede curar. El cuidado como respuesta al sufrimiento humano”. Mercedes Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV, ha explicado que “los cuidados paliativos son una atención médica enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas durante una enfermedad crónica y avanzada”, pero van mucho más allá, “no solo buscan el control del dolor y otros síntomas”, sino que requieren un “apoyo emocional, psicológico, acompañamiento social y espiritual, no solo para el paciente, sino también para su entorno y el cuidador principal”.

Los cuidados paliativos no están los suficientemente desarrollados en nuestro sistema sanitario" Mercedes Sánchez Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV

Lamenta la decana que los cuidados paliativos no están suficientemente desarrollados en el sistema sanitario, sobre todo desde que en 2021 fue aprobada la Ley de la Eutanasia, considera que “es más fácil acabar con la vida de un paciente que cuidarle hasta el final de sus días”.

“El código deontológico nos sigue recordando que un médico no debe colaborar, ni facilitar la muerte de un paciente”. Mercedes Sánchez Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV

Además de inversiones suficientes, el futuro y la esperanza de los cuidados paliativos pasan, según Mercedes Sánchez, por insistir en que “el código deontológico nos sigue recordando que un médico no debe colaborar, ni facilitar la muerte de un paciente”.