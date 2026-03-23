'Operación Durum': Desarticulan en Zaragoza una red criminal que explotaba a trabajadores en kebabs

Así fue la detención de los miembros de esta organización criminal en Zaragoza.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Zaragoza una presunta organización criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. La Operación Durum, como ha sido bautizada, se ha saldado con la detención de cinco personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular.

00:00 Volumen Cerrar POLICIA NACIONAL La portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia, explica todos los detalles de la operación.

Jornadas maratonianas bajo amenazas

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre después de realizar, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, varias inspecciones en cuatro locales de comida rápida tipo kebab. Fue en estas visitas donde se detectó la presencia de varios trabajadores en situación irregular que podrían estar siendo víctimas de un delito.

Las víctimas, que declararon como testigos protegidos, relataron las duras condiciones a las que eran sometidos. Eran obligados a realizar jornadas laborales maratonianas sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y sin días de descanso o cobertura sanitaria. Además, denunciaron recibir un trato degradante con insultos y amenazas constantes.

La trama criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, a los que pagaban salarios muy por debajo de lo estipulado legalmente. La organización también les facilitaba alojamiento en pisos en condiciones de hacinamiento, logrando así reducir costes y aumentar sus beneficios de forma ilícita.