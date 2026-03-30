La Guardia Civil destapa dos falsas asociaciones cannábicas que vendían droga en Orihuela Costa

La Guardia Civil ha desmantelado dos asociaciones cannábicas en Orihuela Costa que operaban como puntos de venta de droga. En el marco de la operación, han sido detenidas seis personas e investigadas otras siete, dos de ellas menores de edad, por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero, cuando el Equipo ROCA de Torrevieja puso en marcha un dispositivo para analizar la actividad de estas entidades en la zona. Los agentes centraron sus pesquisas en dos de estas asociaciones al detectar indicios de actividad ilícita, a pesar de operar bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro.

Registros simultáneos y material incautado

Una vez confirmadas las sospechas, el pasado 17 de marzo se realizaron dos registros simultáneos en las sedes de ambas asociaciones. Como resultado, los agentes intervinieron aproximadamente 1.000 euros en efectivo, 2,1 kilogramos de marihuana, 2,2 kilogramos de hachís, 113 bellotas de hachís, 1.169 cigarrillos de marihuana y diversas bolsas de golosinas y chocolatinas elaboradas con estas sustancias.

Además del material estupefaciente, también se incautaron botes de cannabidiol (CBD), material tecnológico y diversos utensilios destinados al pesaje y envasado de la droga para su posterior distribución.

Seis detenidos y dos menores investigados

La operación ha concluido con la detención de seis personas, tres hombres y tres mujeres, y la investigación de otras cinco, de entre 37 y 66 años. A todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Como medida preventiva, se ha procedido al precinto de ambos locales.

En uno de los registros también se investigó a dos menores de edad, de 16 y 17 años, por un presunto delito de falsedad documental. Los jóvenes habrían utilizado una carta de identidad belga y un documento de identificación español falsificados para hacerse pasar por mayores de edad y poder acceder al interior del local.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y han quedado en libertad a la espera de juicio. Durante los registros, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Orihuela Costa, reafirmando así el compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas bajo la apariencia de legalidad.