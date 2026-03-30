Primer día de la huelga de personal de tierra desde el Aeropuerto de Alicante con normalidad y previsión: "Por suerte no nos ha afectado hasta el momento"

La huelga indefinida del personal de tierra de Groundforce ha comenzado este lunes en el aeropuerto de Alicante-Elche con una mínima incidencia. A pesar de la convocatoria en plena Semana Santa, la jornada opera con práctica normalidad. Hasta las 10 de la mañana, solo se han registrado dos retrasos de unos 40 minutos y ninguna cancelación entre los 192 vuelos programados para hoy.

El origen de los paros

Los paros, convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO, afectan a más de 3.000 empleados de la empresa de handling Groundforce. El motivo es el presunto "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según han comunicado las centrales sindicales.

Los trabajadores reclaman la correcta aplicación de las tablas salariales y la actualización del diferencial derivado del IPC para no perder poder adquisitivo. Las tareas de asistencia en tierra, críticas para el funcionamiento del aeropuerto, incluyen la carga de equipaje, el repostaje y la coordinación de las operaciones en pista.

Tramos de huelga y advertencia sindical

Para la jornada de hoy, los paros están programados en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y, finalmente, de 22:00 a 00:00. Aunque los sindicatos aseguran que hay voluntad de diálogo, lanzan una advertencia: "si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año".

Si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año"

Normalidad en una Semana Santa clave

La escasa afectación de la huelga es una buena noticia para una infraestructura que se encuentra en un momento de alta tensión operativa. El aeropuerto de Alicante tiene programados más de 4.200 vuelos durante todo el periodo de Semana Santa. Ante la situación, se recomienda a los viajeros que acudan con más tiempo de antelación a la terminal y que, en la medida de lo posible, prioricen el equipaje de mano para minimizar posibles incidencias.