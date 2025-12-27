Revolución en el diagnóstico del cáncer infantil con una tecnología que fusiona tres pruebas en una: "Hacerle solamente una prueba a un niño implica pasar una vez por el foco de la radiación"

Aspanoa, la asociación aragonesa de ayuda contra el cáncer infantil, ha dado un paso decisivo en la humanización y precisión del diagnóstico de la enfermedad. La entidad ha destinado 54.145 euros a la compra de ocho equipos informáticos y 16 pantallas de alta resolución para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia en Aragón. Esta inversión permite unificar en una sola exploración lo que antes requería tres pruebas distintas, reduciendo drásticamente el impacto del proceso en los pequeños pacientes.

Menos pinchazos, radiación y sufrimiento

La nueva tecnología supone una mejora sustancial en la calidad asistencial de los niños con cáncer. Hasta ahora, exploraciones como el seguimiento de linfomas y sarcomas requerían tres procedimientos diferentes: PET-TC, TAC con contraste y resonancia. Ahora, gracias a los nuevos equipos, estas pruebas se unifican en una sola. “Esto supone menos citas, menos pinchazos, menos exposición a radiación ionizante y, en muchos casos, evitar sedaciones para los niños más pequeños”, ha explicado Leticia de la Cueva, jefa de la Sección de Imagen Híbrida del servicio.

ASPANOA / Asier Alkorta. Dos de las pantallas de última tecnología donadas al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet

El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha subrayado en COPE la importancia de esta reducción de pruebas, especialmente en los más pequeños, para quienes era necesario aplicar sedación o inmovilización. De hecho, el primer beneficiado de esta mejora ha sido un niño de 5 años con un linfoma, quien el pasado 15 de diciembre completó su diagnóstico con una sola prueba en lugar de las tres habituales.

El solo hecho de que nuestros niños tengan que someterse a menos pruebas a partir de ahora nos hace muy felices" Juan Carlos Acín Gerente de ASPANOA

Un salto cualitativo en el diagnóstico

“Para nosotros es un salto cualitativo”, ha señalado la doctora De la Cueva, que destaca la mejora en la seguridad de los diagnósticos. “Ahora podremos ver las imágenes con una resolución óptima, lo que aporta más seguridad y precisión en el diagnóstico”. Aunque la tecnología impactará especialmente en los pacientes oncopediátricos, Acín ha aclarado que la mejora beneficiará a todos los usuarios del Servicio de Medicina Nuclear, tanto niños como adultos.

Por su parte, el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado, ha manifestado su satisfacción por un proyecto que “combina humanización, innovación y mejora de la calidad asistencial”. La doctora De la Cueva ha añadido que este apoyo “pone en valor” el trabajo de los “servicios centrales de los hospitales”, como Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, que cumplen un “papel fundamental” en el tratamiento.

ASPANOA / Asier Alkorta El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, junto a responsables del Salud

Solidaridad e investigación como motores

Esta inversión ha sido posible gracias a la recaudación del tradicional partido de fútbol de Aspanoa, celebrado el pasado 9 de noviembre con los veteranos del Real Zaragoza y del Villarreal CF, al que asistieron unas 10.000 personas. El evento solidario recaudó algo más de 90.000 euros, que la asociación complementará con fondos propios para cubrir tanto la donación al hospital como la puesta en marcha de un nuevo proyecto de investigación.

En este sentido, Aspanoa lanzará en breve una nueva investigación contra el cáncer infantil valorada en 100.000 euros, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón). Este compromiso consolida a Aspanoa como la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil en España, financiando actualmente nueve proyectos en laboratorios aragoneses por un total de 330.000 euros. Un esfuerzo que, como explica Acín, es posible gracias a la “confianza que la sociedad aragonesa” deposita en la entidad.