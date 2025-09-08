¡Ojo al peso de tu almohada! El aviso de Ryanair que enciende las redes sociales

Tras anunciar su espantada de los aeropuertos españoles, Ryanair ha sorprendido en redes sociales con un aviso que no ha sentado nada bien a los usuarios de esta compañía aérea low cost.

Ryanair anunciaba hace unos días que reducía más de un 40% los vuelos desde los aeropuertos de la España peninsular y un 10% los que operan desde Canarias. El argumento de la compañía es la subida de tasas aeroportuarias de AENA.

Hay aeropuertos que se ven especialmente perjudicados como el de Zaragoza, donde los vuelos se reducen un 45%, o el de Santander, donde se suprimen más del 35% de los trayectos. Ello va a suponer importantes pérdidas económicas para estas ciudades que recibirán menos turistas y la medida también provocará un negativo impacto en el empleo de los aeropuertos afectados.

Esta decisión se une a que Ryanair ya había, en los meses previos, tomado la determinación de reducir el equipaje que se puede llevar en cabina, obligando así a sus pasajeros a tener que pagar pluses adicionales para poder viajar con una cantidad de equipaje por la que antes no había que pagar nada.

EL NUEVO AVISO DE RYANAIR

Tener que pagar por el equipaje ha hecho que los clientes de Ryanair hayan agudizado su ingenio. Ya no solo se llenan al máximo las mochilas o se viaja con varias capas de ropa para ahorrarte facturar el equipaje, ahora también se rellenan hasta las almohadas de viaje, o al menos eso es lo que dice la compañía.

"Parad ya o vamos a tener que empezar a cobrar por almohada" Ryanair Aviso en redes para los usuarios de Ryanair

Con un toque de humor, la compañía aérea ha publicado un post en Instagram en el que se puede leer: "Te estamos viendo tratando de colar 7 kg de ropa en la funda de la almohada". Ryanair dice también a sus usuarios que "parad ya o vamos a tener que empezar a cobrar por almohada".

Publicación de Ryanair en Instagram

Aunque la compañía ha querido dar un toque de humor a la publicación incluyendo algunos emojis en su imagen, la verdad es que este aviso no ha hecho nada de gracia a los clientes de Ryanair.

Así lo han demostrado muchos usuarios en los comentarios de este post que han criticado a la compañía aérea asegurando que "cómo os gusta cobrar pero que poquito pagar" o "ya mismo nos van a cobrar por ir al baño en el avión". Otros en cambio se lo toman con humor y le dicen a Ryanair que "es nuestro deber intentar colar lo máximo posible".

Algunos usuarios se sorprenden además de que todos los comentarios sean unánimes a la hora de condenar el aviso lanzado por Ryanair. "Me encanta ver cómo todo el mundo se une en los comentarios" o "Nunca había visto una publicación con el 100% de los comentarios de acuerdo", respondían algunos usuarios.

¿Será solo humor o un verdadero aviso? Por si acaso, la próxima vez que viajes con Ryanair, ¡cuidado con el peso de tu almohada!