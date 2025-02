Natalia, superviviente de violencia machista: "La condición de víctima no desaparece cuando acaba la orden de alejamiento"

Hoy en COPE hemos puesto el foco en la violencia machista. Una lacra social que el año pasado se cobró la vida de 48 mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas, una de ellas en Aragón: Susana de 48 años en Ejea de los Caballeros. Desde que en 2003 se empezaron a registrar estos datos, en nuestra comunidad han sido asesinadas 38 mujeres.

En Aragón hay en estos momentos 2.619 casos de violencia machista detectados en el sistema VIOGEN según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior a fecha del 31 de enero de este año. En nuestro país más de dos millones de mujeres siguen sufriendo en silencio este tipo de violencia. De hecho 2 de cada 10 homicidios en España son crímenes machistas.

Precisamente para ayudar a estas mujeres nació la asociación 'Somos +' que está formada por supervivientes de la violencia machista. Acompañan a las mujeres en todo el proceso, incluso desde antes de presentar la denuncia, como nos ha contado en COPE su presidenta es Natalia Morlas: “Que no se nos olvide que la condición de víctima de violencia es como la condición de víctima del terrorismo de ETA. No se quita, no se va, no desaparece cuando acaba la orden de alejamiento. Y estamos aquí apoyando a las víctimas absolutamente en todo lo que necesitan. Como víctimas que hemos pasado lo que ellas están pasando, han pasado y van a pasar, podemos ayudarlas absolutamente en todo. Podemos estar con ellas, apoyándolas en todo momento, porque sabemos lo que están sufriendo. Sabemos lo que han sufrido, lo que están sufriendo y lo que van a sufrir”.

"Estamos aquí apoyando a las víctimas absolutamente en todo lo que necesitan" Natalia Morlas Presidenta de Somos +

También atienden a las víctimas de la violencia digital y sobre todo a los hijos de las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión y a los que consideran los grandes olvidados. “Para nosotras, los menores son un poco nuestro talón de Aquiles porque son las grandes víctimas olvidadas, los convidados de piedra de toda esta situación. A ellos, nadie escucha; a ellos, nadie tiene interés por escuchar; a ellos, nadie les hace caso y nadie les presta atención”.

A nivel nacional hay más de cien mil casos activos por violencia de género, 52.800 de ellos son mujeres con menores a su cargo, un 23 y medio por ciento más que hace un año.

"Los hijos son las grandes víctimas olvidadas, los convidados de piedra" Raquel Morlas Presidenta de Somos +

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Declaraciones a COPE de la directora del IAM, María Antoñanzas.

La principal herramienta con la que cuentan estas mujeres para denunciar esta situación es el teléfono contra la violencia de género del Instituto Aragonés de la Mujer es el 900 504 405.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Un servicio gratuito que funciona las 24 horas del día durante todo el año y que en 2024 recibió 4.000 llamadas. Según ha explicado en COPE, la directora del IAM es María Antoñanzas “a través de este teléfono, se brinda una atención puntual en un primer momento, lo cual es fundamental para que la víctima de cualquier tipo de violencia se sienta apoyada y respaldada. Además, sabe que contará con una atención continuada”.

"Es fundamental que la víctima de cualquier tipo de violencia, se sienta apoyada y respaldada" María Antoñanzas Directora del IAM

El Instituto Aragonés de la Mujer ofrece atención social, psicológica, educativa, jurídica y laboral.

Como novedad, cuenta también con un servicio de atención a hombres violentos que buscan ayuda. “No solamente atendemos a las víctimas de violencia contra la mujer, sino que también contamos con un servicio, denominado "Espacio", en el que atendemos a los hombres que tienen problemas en el control de su conducta. Este es un servicio voluntario; sin embargo, es importante destacar que también debemos trabajar en ese aspecto, ayudando a la parte psicológica de aquellos hombres que realmente reconocen que tienen un problema de control de conducta y desean solucionarlo” ha añadido.

El Instituto de la Mujer pone también a disposición de las víctimas de violencia de género, recursos habitacionales, casas de acogida, viviendas tuteladas o los nuevos Centros de Atención a Víctimas de violencia sexual.

LA CASA DE LA MUJER DE ZARAGOZA

La Casa de la Mujer de Zaragoza atendió el año pasado a 867 víctimas de violencia de género, 568 de ellas correspondían a casos nuevos de violencia machista.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una red de alojamiento temporal para mujeres solas o con hijos que se ven obligadas a marcharse de sus domicilios para protegerse de su agresor. 30 mujeres y 38 menores se alojaron el año pasado en estos pisos.

La Casa de la Mujer también ofreció atención psicológica a 506 mujeres y 19 menores. Además, 27 mujeres en Zaragoza cuentan con un dispositivo que emite una señal de ayuda que les permite ser localizadas en cualquier momento.