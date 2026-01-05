Nace el primer juego de mesa aragonés para salvar al milano real, una aventura familiar llena de estrategia y valores para regalar estas Navidades

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la búsqueda de regalos que unan, diviertan y, a ser posible, enseñen. Este año ha nacido una propuesta muy aragonesa que cumple todos esos requisitos: Proyecto Milaneta, el primer juego de mesa de la región dedicado a la conservación del milano real. Se trata de una aventura familiar llena de estrategia, ilustraciones cuidadas y mensajes ambientales que busca convertir la protección de esta especie en una experiencia para compartir.

Un juego con valores para esta Navidad

El creador de esta original propuesta es Alberto Montero, educador e intérprete ambiental. Aunque no se dedica a crear juegos de forma habitual, su "mente un poco inquieta" le llevó a buscar nuevas formas de llegar al público. Así surgió la idea de Proyecto Milaneta, como una forma de combinar ocio y concienciación. "El juego es una herramienta implícita en el aprendizaje del ser humano, y pensábamos que es una muy buena opción para ponerlo en valor", ha explicado Montero.

El objetivo principal es dar a conocer la delicada situación del milano real, una especie declarada en peligro de extinción en Aragón, y al mismo tiempo, invitar a los jugadores a un viaje por los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma. El proyecto también busca visibilizar la importante labor del tejido asociativo y de las administraciones que luchan por la conservación de la naturaleza, como el Gobierno de Aragón o los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Poner sobre la mesa la situación de una especie que está en peligro de extinción aquí en Aragón" Alberto Montero Creador de Proyecto Milaneta

Un viaje por la naturaleza y sus peligros

La partida, con una duración aproximada de una hora, está recomendada para mayores de 10 o 12 años. En ella, cada jugador maneja cinco ejemplares de milano real liberados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Aragón. La misión es viajar con ellos por todo el territorio aragonés, pero el camino está lleno de adversidades. "Es un paisaje plagado de amenazas", ha señalado Montero.

Durante el juego, los participantes se enfrentarán a peligros reales como tendidos eléctricos, aerogeneradores, venenos o la caza ilegal. Para superar estos obstáculos, podrán usar cartas que representan a entidades como el SEPRONA y contrarrestar la amenaza. Si no disponen de la carta adecuada, el azar decidirá la suerte del milano a través de los dados.

El proyecto, que ha tardado dos años en materializarse, se ha convertido también en "un pequeño escaparate artístico". Cuenta con la colaboración de reconocidos artistas y dibujantes aragoneses como Santiago Sacar, Carlos Pardo o el humorista gráfico José Antonio Bernal, que han contribuido a dar forma visual al juego.

El milano real, un símbolo amenazado

El milano real es un ave fácil de identificar por su característica cola horquillada. Su carácter oportunista y carroñero le ha jugado una mala pasada. Durante años, la presencia de venenos y cebos intoxicados en el campo provocó una gran mortandad en la especie. A esto se suman otros peligros como las electrocuciones, el furtivismo, los atropellos o el impacto de los parques eólicos.

Esta acumulación de amenazas llevó a que la especie fuera declarada en peligro de extinción en la región. Afortunadamente, según ha apuntado Montero, "parece que va remontando el vuelo, en parte gracias también a estos proyectos". Proyecto Milaneta no solo es un regalo ideal para esta Navidad, sino también una herramienta para contribuir a la supervivencia de uno de los símbolos de la fauna aragonesa.

El juego puede adquirirse a través de la página web oficial, proyectomilaneta.org, que realiza envíos a toda la península. También está disponible en varias tiendas físicas de Zaragoza, como SilverLife, El Armadillo Ilustrado, o 1001 Cómics, así como en otros puntos de venta en Aragón.