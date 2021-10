Miguel Morte, de 'Stop Ruido': “La calle es un bar”

Nunca llueve a gusto de todos y la vuelta a la normalidad en el ocio nocturno la están sufriendo muchos vecinos que viven en las zonas de bares y discotecas. Desde la plataforma Stop Ruido aseguran que este fin de semana, en algunos puntos de la capital, se han alcanzado en las calles los 75 decibelios, similar a los días de la semana del Pilar.

Aseguran que hay más violencia, más vandalismo, y más gente y ruido en las calles. Una tendencia que comenzó durante la pandemia y que ahora, dicen, se está intensificando. “Durante la semana del Pilar se incrementó el ruido en la calle hasta los 77 decibelios y este fin de semana ha estado en 75. Todo esto supone incrementar por 20 el ruido permitido”, ha explicado en COPE, el portavoz de la plataforma Stop Ruido, Miguel Morte.

Piden cumplir con la legislación contra el ruido aprobada en 2003, que dicta que a partir de las 12 de la noche no se pueden superar los 55 decibelios. Lo están intentado en diversos estamentos: desde la DGA a la Fiscalía. Pero aseguran que el lobbie etílico tiene mucho poder.

Según ha dicho Morte, “se fomenta que éste sea el único ocio dando libertar absoluta, con lo que la gente siente que la calle es propiedad de ellos. La calle es un bar. Y este fenómeno va a más”.

Denuncian que el botellón también es comprar la bebida en un bar y beber fuera. Y piden, si no se ataja de raíz, que estas actividades se saquen del centro de las ciudades para que no se moleste a los vecinos. “Tienen que pensar si es bueno, socialmente, reunir a tanta gente bebiendo toda la noche. Y si lo es, que lo lleven a sitios adecuados donde no se moleste, como se sacaron de las ciudades y pueblos las industrias contaminantes o las granjas”, ha apuntado.

