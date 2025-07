Javier, el karateca ciego de Zaragoza que arrasa contra rivales sin discapacidad visual: "Me decían que no fuera a competir..."

En el tatami no hay excusas. Solo técnica, disciplina y corazón. Lo sabe bien Javier Lumbier, un zaragozano invidente que ha convertido su pasión por el karate kenpo y el Jiu Jitsu en una forma de vida… y de lucha. Porque este deportista no solo ha aprendido a moverse sin ver, sino que compite y vence a rivales que sí lo hacen. Una vida entre el esfuerzo y el desafío.

Javier tiene 36 años y una energía que desborda. Tiene retinosis pigmentaria y distrofia de conos desde que nació, una condición que ha ido avanzando con los años. Es ciego total. Pero nunca le frenó. De joven, practicó fútbol sala y atletismo. Incluso llegó a ser campeón de España en pruebas de velocidad y salto de longitud. Cuando la progresión de su ceguera le impidió seguir compitiendo en esas disciplinas, no se rindió: buscó nuevos retos.

Ahí apareció el karate. "No necesitaba ver para sentir cada movimiento", cuenta. En este arte marcial encontró una forma de expresarse, de medir su cuerpo en el espacio, y de seguir mejorando. "La clave está en la repetición, en la memoria muscular y en confiar en lo que uno es capaz de hacer", asegura.

Entrena como el que quiere lo imposible

Cada mañana, antes de que la ciudad despierte, Javier ya está entrenando. A base de constancia, ha logrado dominar los katas, las secuencias de movimientos que exigen perfección y concentración absoluta.

Lo hace sin privilegios ni adaptaciones. Compite en igualdad de condiciones, frente a oponentes con visión. Y, aún así, gana. Ha sido campeón de España de katas y ha subido al podio en torneos donde él es el único deportista con discapacidad visual. “Para mí no hay barreras”, afirma con serenidad.

Recientemente, ganó la plata y el pasado mes de febrero la de oro en la modalidad de Jiu Jitsu. "Este deporte es muy parecido al judo. Empezamos de pie, nos saludamos y la cuestión mía es que tengo que agarrar muy rápido a mi oponente. Y ahí ya no lo suelto...", cuenta Javier.

El valor de dar ejemplo sin buscarlo

Javier ha pasado recientemente por los micrófonos de COPE Zaragoza, donde ha compartido su historia con humildad y sentido del humor. Siempre entrena temprano por la mañana. Se hizo un pequeño gimnasio en su trastero. "De 5 a 7 de la mañana hago los entrenos y el viernes hago el entrenamiento conjunto con el equipo", explica.

No pretende ser un héroe. Solo quiere que la sociedad deje de subestimar a las personas con discapacidad: "Cuando una persona no ve, pero tiene esa intuición, es difícil de explicar... A la hora de establecer el contacto yo ya sé dónde está mi oponente. Tengo que ser rápido para contrarrestar los movimientos de mis oponentes, que sí me ven".

Javier habla de su discapacidad y asegura que "soy el único en esta modalidad de Jiu Jitsu brasileño, y en la anterior que era kenpo, haciendo catas, era el único con discapacidad".

¿Y qué es lo que le dicen sus oponentes? "Que no me presente...", dice entre risas, y más de una vez se ha encontrado con el comentario (sano) en forma de pregunta: "¿Otra vez tú?". La intuición y la visualización interna asegura que han sido las claves para llegar a donde lo ha hecho.

Karate como camino, no como obstáculo

En el dojo, Javier es uno más. Se mueve con la seguridad que da el hábito, la práctica y la pasión. Su maestría no está en lo que ve, sino en cómo interpreta el mundo desde otra perspectiva. Sus compañeros lo respetan no por lo que le falta, sino por lo que transmite: superación, esfuerzo, coraje.

La historia de Javier Lumbier no es solo un ejemplo de inclusión. Es una prueba de que la discapacidad no limita el talento. En Zaragoza, su nombre ya suena con fuerza entre quienes entienden el deporte como algo más que medallas. Para muchos, Javier es inspiración. Para él, es simplemente vida.