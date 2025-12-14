El PP exige al Gobierno un reparto justo de la cuota del atún rojo para la flota artesanal de Cádiz

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno ordinario que el Gobierno de España incluya de manera explícita a las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara en el próximo Real Decreto que regule el reparto de las cuotas del atún rojo. Además, la propuesta demanda una cuota complementaria para Tarifa y Algeciras, donde solo se permiten pescar 1.600 kilos al año.

Una situación de emergencia

La moción del PP subraya la situación de emergencia socioeconómica que atraviesa el sector artesanal de la pesca en el Estrecho. Por ello, se exige que se apliquen "criterios correctores que compensen el grave descenso de capturas en las flotas de Conil y Barbate". Han subrayado que el aumento del 17% en las capturas de atún rojo acordado en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) "debe concretarse en Cádiz".

El Ministerio no puede mirar hacia otro lado, debe tener en cuenta estas circunstancias y tratar con justicia a Cádiz en el reparto de las cuotas" Juancho Ortiz Portavoz del PP en la Diputación de Cádiz

El portavoz popular en la institución provincial, Juancho Ortiz, ha manifestado su esperanza de que la subida de la cuota se refleje "en las almadrabas gaditanas, que es lo que se merecen por su historia, el empleo que genera y la sostenibilidad de este arte de pesca milenario". Ortiz ha criticado que "el Gobierno de Sánchez no vuelva a castigar a los pescadores gaditanos" y ha recordado los problemas que acucian al sector, como el alga invasora asiática 'Rugulopterix okamurae', el cambio climático y la pérdida de caladeros. "El Ministerio no puede mirar hacia otro lado, debe tener en cuenta estas circunstancias y tratar con justicia a Cádiz en el reparto de las cuotas", ha apostillado.

Acciones contra el alga invasora

Frente a lo que considera un "olvido" por parte del ejecutivo de Sánchez, Ortiz ha destacado el apoyo de la Diputación de Cádiz al sector, con ayudas a municipios afectados por el alga o a entidades como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca). En paralelo, el PP ha llevado este asunto al Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Industria y Turismo ha aprobado una proposición para crear un Plan Estatal de Intervención contra el alga invasora. Entre las medidas se incluye la compensación a la flota artesanal del Estrecho con cuotas extraordinarias.

Esperemos que Sánchez sea sensible con las necesidades de los pescadores gaditanos y no vuelva a darles de lado" Juancho Ortiz Portavoz del PP en la Diputación de Cádiz

Finalmente, Ortiz ha indicado que la moción pedirá al Gobierno que incorpore los acuerdos de dicha Comisión al Real Decreto, "especialmente el aumento de la cuota en diez toneladas de atún por barco artesanal del Estrecho como medida de compensación por los efectos del alga invasora". "Esperemos que Sánchez sea sensible con las necesidades de los pescadores gaditanos y no vuelva a darles de lado", ha concluido el portavoz.