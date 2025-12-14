El Mérida corta su racha en Talavera y Beltrán señala un gol ilegal

El Mérida AD ha cortado su racha de ocho partidos sin perder con una derrota inesperada (2-1) en su visita al equipo que era colista antes de la jornada 16, el CF Talavera. A pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Álvaro García, los de Fran Beltrán no pudieron mantener la ventaja y vieron cómo el equipo local remontaba el partido, poniendo fin a una dinámica en la que habían sumado 18 de los últimos 24 puntos posibles.

Un gol ilegal y un error propio

El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, ha analizado el encuentro destacando que fue un “partido igualado”. Sin embargo, ha sido crítico con dos momentos clave. Beltrán considera que el empate del Talavera llegó precedido de una mano. “Para mí, hoy el primer gol no es legal, porque hay una mano. Es imposible que el árbitro la vea, creo que la tiene que ver el cuarto árbitro”, ha afirmado.

Para mí, hoy el primer gol no es legal, porque hay una mano" Fran Beltrán

Respecto al segundo tanto, el técnico ha asumido la responsabilidad y lo ha calificado como un fallo propio. “El segundo gol es un error nuestro en un tipo de situación que esperábamos. Fuimos peores defendiendo un córner que no era, seguramente, ni el más complejo de defender, con un balón pasado y una posición que perdemos”, ha explicado.

El VAR, en el punto de mira

A pesar de señalar la ilegalidad del primer gol, Beltrán no ha querido que sirviera de excusa y ha apuntado a las carencias del sistema de videoarbitraje. Según el técnico, el problema fue que no había imágenes de calidad para juzgar la acción. “Hoy el vídeo de arbitraje no pinta nada si no se puede ver. No quiero perder ni un segundo hoy hablando de los árbitros, porque hoy hemos perdido, porque hemos perdido nosotros”.

Hoy el vídeo de arbitraje no pinta nada si no se puede ver" Fran Beltrán

Pese al resultado, el entrenador ha defendido el trabajo de su equipo. “Creo que el equipo cada vez compite mejor, que el equipo juega bien. Venimos de una racha muy buena, pero hay cosas que hay que hacer mejor si queremos aspirar a lo que queremos aspirar”, ha señalado. Finalmente, ha tenido palabras de agradecimiento para la afición emeritense: “Darle las gracias a la afición, que se ha desplazado en masa y que nos ha animado una barbaridad”.

El Mérida es sexto con 24 puntos. El último partido del año será el viernes, a las 21.15 horas, en el estadio Romano, ante el Athletic B.