¿Se va a poder fumar a partir de ahora en el fútbol, en las ferias de Zaragoza o en la Ofrenda a la Virgen del Pilar?

Entrevista a Luis Femia, gerente de la asociación de empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.

El anteproyecto de la ley antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes ha generado un gran revuelo y ha reabierto el debate entre los ciudadanos y los hosteleros debido a las nuevas prohibiciones que supondrá una vez que se aplique. Entre los cambios más importantes, destaca la prohibición de fumar en entorno públicos cerrados y la ampliación en zonas exteriores como terrazas de bares, espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, paradas de taxis y de autobús o estaciones de tren.

LOS MENORES NO PODRÁN NI FUMAR NI VAPEAR

Aunque todavía no se ha aprobado, el borrador iguala el tabaco con otros dispositivos como los cigarrillos electrónicos o los vapers. Asimismo, prohíbe también el consumo tanto de tabaco como de vapers por parte de los menores de edad, sumándose así a la restricción de venta que existía hacia este colectivo.

"Se debería permitir que fuera cada establecimiento el que decidiera si se fuma en su terraza o no" Luis Femia Gerente de la asociación de Cafés y Bares

Por otro lado, no se podrá publicitar o patrocinar el tabaco en los medios de comunicación ni en Internet. Y una vez se apruebe, los espacios donde está prohibido fumar o vapear tendrán la obligación de señalizar la aplicación de esta restricción. También será obligado indicar qué productos contienen nicotina.

Para todos aquellos que no cumplan con esta futura ley, el gobierno reafirma que habrá sanciones económicas y responsabilidades a aquellos que cometan la infracción.

¿AFECTARÁ LA NUEVA LEY ANTITABACO A LAS FIESTAS DEL PILAR?

Todavía deberán pasar varios meses hasta que la normativa pueda aplicarse, ya que debe superar un complejo proceso legislativo por lo que no es probable que nos afecte en Zaragoza para estas Fiestas del Pilar.

Aunque su aplicación no afecte a las fiestas de este año, hay que recordar que no se podrá fumar en los conciertos y por lo tanto, estará prohibido en eventos como el Espacio Zity o el festival Vive Latino. Tampoco se podrá fumar o vapear en estadios de fútbol, plazas de toros, campus universitarios. instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, parques infantiles o centros educativos.

Para que este proyecto de ley sea aprobado deberá superar una segunda vuelta en el Consejo de Ministros para que sea aprobado. Una vez se supere este primer paso, deberá tramitarse en el parlamento para que pueda convertirse en un proyecto y los partidos políticos podrán presentar enmiendas.

Tras esto, se pasará a la aprobación parlamentaria. Si el Congreso da luz verde, la nueva ley antitabaco se publicará de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado donde que fijará los plazos concretos para su entrada en vigor.