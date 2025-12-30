El frutero que revela en COPE el dato más curioso de sus clientes: "El 90 % no sabe dónde está la tienda"

En plena temporada de celebraciones navideñas, donde las mesas se llenan de carnes, pescados y mariscos, no hay que olvidar los otros grandes lujos de nuestra gastronomía: las frutas y las verduras. Estos productos, pilares de la dieta mediterránea, son esenciales para equilibrar los excesos. Un ejemplo de cómo poner en valor estos alimentos es el de Fruterías Sabores, un negocio de Zaragoza que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos de una manera espectacular, tal y como ha explicado su responsable, Benito Beltrán, en una entrevista en COPE.

De la huerta a casa, literalmente

El secreto del éxito de esta frutería familiar es su apuesta por el producto de proximidad. Beltrán explica con orgullo que gran parte de su oferta viaja muy pocos kilómetros antes de llegar al cliente. De hecho, la verdura “viene directamente desde a 3 kilómetros de la tienda”. Las tierras de la familia, ubicadas en La Cartuja, junto al canal, abastecen el establecimiento del Paseo Cuellar, en Zaragoza, garantizando una frescura inigualable. Esta filosofía se extiende a toda su selección, ya que su apuesta desde hace trece años es clara: trabajar con los hortelanos de Zaragoza y el producto nacional.

Aunque la temporada del famoso tomate de la huerta zaragozana terminó en septiembre, la tienda sigue ofreciendo productos de alta calidad, seleccionados “cada noche en Mercazaragoza para traerlo a nuestros clientes”, asegura Beltrán. La fidelidad al origen es una seña de identidad que los clientes valoran y que diferencia a este comercio en un mercado cada vez más globalizado.

Protagonistas de la mesa navideña

Actualmente, los mostradores de Fruterías Sabores rebosan de productos de temporada. Destacan verduras locales como “la borraja de la cartuja de Montañana, de Movera, la acelga o el cardo de Cadrete”, enumera Beltrán. A estos se suman el apio para los cocidos y caldos, y las primeras alcachofas de la zona. Productos que, como señala el frutero, son imprescindibles en las mesas aragonesas durante estas fechas. “El cardo, sobre todo en Aragón es típico del día de Navidad”, afirma, pero recuerda que la borraja es el punto fuerte los días posteriores “para limpiar también de todos los excesos”.

En cuanto a la fruta, la mandarina y la naranja se encuentran “en pleno apogeo”, convirtiéndose en el postre perfecto para las comidas y cenas festivas. También empiezan a llegar las primeras fresas, aunque desde el establecimiento recuerdan que su gran apuesta se mantiene en la verdura de la huerta local.

Pioneros en la venta online en Zaragoza

Fruterías Sabores no solo destaca por su producto, sino también por su visión de negocio. “Fuimos de los primeros en la ciudad en apostar por el comercio online”, revela Beltrán. Empezaron con la venta por internet hace diez años, apenas tres después de abrir la tienda física. Una decisión que se demostró clave durante la pandemia, ya que, “a pesar de todo lo malo, para esto nos vino bien”. Este canal les permitió seguir sirviendo a sus clientes y captar a muchos nuevos.

El 90 por 100 no sabe ni dónde está la tienda Benito Beltrán Dueño de Frutería Sabores

El sistema es sencillo: los clientes seleccionan los productos que desean a través de la web, desde champiñones portobello hasta mangos o mandarinas, y una empresa de reparto se los lleva a casa. Lo más sorprendente de este modelo es el perfil de su clientela digital. Beltrán comparte un dato curioso que descubrieron en un estudio reciente: “El 90 por 100 no sabe ni dónde está la tienda, se piensa que es una tienda solo online”. Este hecho demuestra el poder de la tecnología para conectar el campo con el consumidor final, incluso sin un espacio físico de por medio.

Agradecido por la visibilidad que medios como COPE y entidades como Mercazaragoza brindan al pequeño comercio, Benito Beltrán reivindica el papel de estos negocios como motor de la vida en la ciudad. Un ejemplo de que la tradición de la huerta y la innovación digital pueden ir de la mano para llevar los mejores sabores del campo a casa.