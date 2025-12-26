Mercazaragoza vive una Navidad intensa: el producto fresco y saludable protagoniza las mesas

En el ecuador de las fiestas navideñas, la actividad en Mercazaragoza es frenética. Las jornadas en el mayor mercado de abastos de la región son "muy intensas", como en cualquier comercio en estas fechas, según ha explicado Omar Saadaoui, comercial en el puesto de Patatas Gómez, en el programa Herrera en COPE Zaragoza. Este profesional, con seis años de experiencia en el mercado, vive en primera línea el ajetreo de unas fechas marcadas por las compras de última hora. Para él, la jornada arranca a las tres de la mañana, dos horas antes de la apertura oficial, con el objetivo de prepararse "para lo que se viene durante la mañana". A partir de las cinco, asegura, en el mercado, "no cabe un alfiler".

Los productos estrella de la huerta

En los puestos se puede encontrar desde la fruta de temporada hasta productos más específicos de estas fechas. Saadaoui destaca la importancia de un clásico de las mesas aragonesas: "puedes encontrar tanto la típica fruta de temporada, como puede ser una mandarina o una naranja, a un producto más especial de estas fechas, que puede ser el cardo, en este caso, blanco, y el cardo rojo, que es fundamental en cualquier casa en estas fechas". Este producto es, junto a las alcachofas, uno de los más demandados en la región, especialmente para la cena de Nochebuena.

Junto a las verduras, otros productos que ganan protagonismo son las castañas, un fruto de temporada "ya casi considerado como seco", y los cítricos. En este sentido, el comercial de Patatas Gómez subraya que es el mejor momento para los cítricos de campaña nacional. "Ahora mismo lo que podríamos encontrar de mayor calidad y sabor, ahora que hemos empezado con campaña nacional, sobre todo en el tema cítrico, son las mandarinas y naranjas", afirma.

Una Navidad más saludable

La campaña de Navidad sigue un pronóstico optimista y en Patatas Gómez constatan que "como cada año intentamos superarnos más que el anterior, y este año, lo estamos consiguiendo". Uno de los cambios más significativos que Saadaoui ha observado en los últimos años es la evolución en los hábitos de consumo. El cliente busca ahora opciones más ligeras para las celebraciones. "Se intenta consumir un poco más saludable, eso sí que me estoy dando cuenta", comenta. Lejos quedan las "típicas comilonas", ya que, según explica, "ahora más se enfoca en lo saludable".

Esta tendencia creciente hacia una alimentación más consciente encaja perfectamente con la oferta de productos frescos y de calidad disponibles en el mercado. "No hay nada más saludable que lo que nos ofrece nuestra tierra, las frutas, la verdura", reivindica Saadaoui, quien añade que en Patatas Gómez se enorgullecen de poder "brindar todo tipo de producto, tanto en fruta como en verdura, para todo tipo de clientes".

La importancia de la frutería de barrio

Finalmente, Omar Saadaoui ha querido romper una lanza en favor del pequeño comercio, el destino final de gran parte del producto que se mueve en Mercazaragoza. "Yo animo a todo el mundo a que compren, sobre todo en las fruterías de barrio, que son nuestros principales clientes", recalca. Para el comercial, el valor que ofrecen estos establecimientos es insustituible. "Lo que te puede ofrecer una frutería de barrio, la calidad y la confianza que te puede brindar, hay mucha más gente que no puede llegar a esos estándares", concluye.